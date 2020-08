La réaction de Tina Glamour après les choquantes révélations de sa fille « bb Carla »

Un peu moins d’un an après le décès tragique de son frère aîné Arafat DJ, bb Carla, la benjamine de Valentine Logbo connue sous le nom de Tina Glamour sort du silence. Elle a fait plusieurs sorties médiatiques, ces dernières semaines, et se dit être en danger de mort. Bb Carla se plaint de son malheur et s’en prend à sa mère qui ne serait pas présente pour elle. Ce mercredi 5 août 2020, Tina Glamour sort du silence et déballe tout sur cette affaire.

Depuis quelques semaines, la sœur cadette de la légende du Coupé Décalé, feu Arafat DJ, défraie la chronique. Dans sa première vidéo diffusée plus tôt sur les réseaux sociaux, on voit clairement Carla Kéké dans un état pitoyable. Addicte à la drogue et rongée par la tuberculose selon les rumeurs, la jeune femme affirmait être sur le point de mourir. Elle accuse d’ailleurs sa génitrice d’être à la base de ses malheurs. Après cette vidéo qui avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux, la fausse rumeur selon laquelle elle aurait fugué de la maison s’était répandue. Dans la foulée, elle a vite apporté son démenti dans une publication hier sur sa page Facebook. La petite sœur de Huon Ange-Didier affirme n’avoir jamais reçu d’amour maternel.

Tina Glamour : mère irresponsable ?

Elle se dit très déçue, regrette son enfance, déplore amèrement sa vie et rejette la faute sur sa mère. « Je n’ai jamais fugué de la maison. C’est ma mère qui raconte du n’importe quoi sur moi. Je n’ai jamais eu l’affection réelle d’une mère ; elle n’a jamais été là pour m’écouter. J’ai toujours été triste dans mon enfance jusqu’à présent. Tout le temps en train de me frapper. C’est mon pauvre petit papa qui a tout fait pour moi. Elle m’a toujours poussée à détester mon papa, mais mon père reste mon père », déclare-t-elle sans langue de bois avant d’ajouter : « Maman Logbo Valentine, je m’adresse à toi. Pourquoi tu ne leur dis pas que tu as mis mes bagages à la porte, que même mes médicaments sont finis. Tu n’as rien payé. Une vraie mère ne peut jamais exposer son enfant. Arrête de mentir aux gens. Merci beaucoup chère mère. Tu veux ma mort mais, au nom de Dieu, je vais vivre ».

« Ce n’est pas ma fille qui a fait la lettre…. ce sont les esprits sataniques »

Après ces affirmations qui ont mis le feu à la Toile, depuis quelques jours, Tina Glamour est finalement montée au créneau pour se prononcer sur la situation. Dans une vidéo publiée dans l’après-midi de ce mercredi 5 août 2020, on voit la « Spencer » avec sa benjamine. Elle affirme que BB Carla n’est pas à l’origine des messages en question. Elle fait d’ailleurs endosser cette responsabilité aux « esprits sataniques » qui l’empêchent d’organiser l’anniversaire de décès de son fils dans la quiétude. Elle affirme ne pas être déstabilisée par ces manigances. Et voilà qui devrait rassurer les internautes qui s’inquiétaient pour la petite « BB Carla » !