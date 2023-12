La RDC sous la menace d’une épidémie de variole du singe

La République Démocratique du Congo est exposée au risque d’épidémie de variole du singe. C’est ce qu’a indiqué, ce vendredi, l’Organisation mondiale de la Santé.

Les populations de la République Démocratique du Congo sont exposées au risque d’épidémie de variole du singe. Ce pays d’Afrique Centrale a enregistré 13 000 cas suspects, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce qui constitue le nombre le plus élevé dans le monde, depuis 2020. Lors d’une conférence de presse des Nations Unies, ce vendredi 15 décembre, à Genève, Rosamund Lewisa tiré la sonnette d’alarme.

La responsable technique de l’OMS pour la variole a indiqué en outre que plus de 600 décès liés à la maladie ont été signalés, entre le 1er janvier et la mi-novembre. Il s’agit, selon la responsable, du nombre le plus élevé de cas annuels signalés par rapport au pic précédent. Rosamund Lewis ayant précisé que quelque 6 000 cas de variole ont été signalés en 2020.

L’épidémie s’étend géographiquement

L’épidémie prend des proportions inquiétantes puisqu’elle s’étend géographiquement, alerte l’OMS. La responsable relève que la maladie atteint des provinces qui, jusque-là épargnées. Cers localité « n’étaient pas jusqu’à présent connues pour être touchées par la variole ». Des cas de variole ont été signalés dans 156 zones de santé de 22 provinces sur 26, relève l’OMS.

Rosamund Lewis insiste sur l’urgence d’investir dans les capacités de détection, de confirmation et de réponse. Non sans rassurer que l’OMS travaille avec le ministère congolais de la Santé pour soutenir la distribution de kits de collecte et de transport d’échantillons aux hôpitaux de référence. De même, l’institution apporte tout son soutien logistique aux structures sanitaires congolaises.

Inquiétante évolution de la variole du singe

« L’épidémie en RDC nous rappelle la nécessité d’une collaboration et d’une coordination mondiales continues pour contrôler et, à terme, éliminer la transmission interhumaine de la variole », a déclaré l’OMS. Notons que fin novembre dernier, l’OMS faisait état de quelque 12 000 cas de variole en RDC. Ce vendredi, il est fait état de 13 000 cas, preuve que la maladie évolue de façon inquiétante. D’où l’alerte lancée par l’institution.

Pour rappel, la variole du singe est une maladie virale qui se transmettait principalement de l’animal à l’homme. Le plus souvent la contagion se faisait par le canal d’espèces de rongeurs ou de primates. Depuis quelque temps, il est apparu une nouvelle forme de contagion avec le nombre croissant de transmissions entre les humains.