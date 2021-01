La plus belle femme de Grand Venezuela est Eliana Roa  

Étudiante en économie à l’Université métropolitaine de Caracas, Eliana Roa (24 ans), a été élue Miss Grand Venezuela 2020. Elle succède à Valentina Figuera, qui détient également le titre de Miss Grand International 2019. Eliana Roa représentera le Venezuela au concours Miss Grand International 2021.

Eliana Roa, étudiante en économie à l’Université métropolitaine de Caracas, est la nouvelle Miss Grand Venezuela. Après avoir été annoncée lauréate pour le compte de l’année 2020, qui vient de s’achever, Eliana Roa s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour partager sa joie et son bonheur.

« Je suis très heureuse et excitée. Comme toutes les femmes qui ont représenté le pays, je vais continuer à me battre et à travailler pour répondre à leurs attentes. Celle que je suis devenue aujourd’hui, et à travers tout le concours, c’est grâce à votre soutien. J’espère pouvoir continuer à compter sur votre soutien, cher Venezuela. Je vous demande surtout de continuer à avoir confiance en moi. C’est tout ce que je vous demande », a-t-elle posté.

La nouvelle Miss Grand Venezuela se décrit comme une personne positive et persévérante, prête et excitée à assumer ses nouveaux rôles et à commencer à se préparer pour la compétition. Eliana Roa est belle, intelligente et digne du titre et a fait preuve de dévouement en très peu de temps. Elle a aussi de beaux yeux noirs et un sourire angélique, qui peut faire pâmer n’importe qui.

Eliana Roa représentera son pays dans la prochaine édition de Miss Grand International dont la date et le lieu n’ont pas encore été annoncés. Elle sera donc la 8ème femme vénézuélienne à participer au concours. L’année dernière, c’est la représentante du Venezuela qui a été sacrée en Thaïlande. Il s’agit bien évidement de la très ravissante Valentina Figuera.

Pour rappel, Miss Grand Venezuela est actuellement présidée par le célèbre créateur de bijoux, George Wittels, qui a conçu des couronnes pour plusieurs concours nationaux et internationaux.