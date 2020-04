La monarchie marocaine au cœur du combat contre le Covid-19

Le Maroc a engagé le combat contre le Coronavirus. Le roi Mohammed VI étant sur la ligne de front et dope ses troupes qu’il a dotées de moyens suffisants. Structures sanitaires biens équipées, matériels médical de qualité, personnel bien formé, combinaison, gants, masques en quantité. Rien n’a été laissé au hasard par le souverain, qui, depuis le début de la pandémie, est au four et au moulin dans l’unique but de veiller sur le bien-être des Marocains et des Marocains.

Au rang des réalisations, la production d’environ 6 millions de masques par jour, la production par le Maroc de ses propres respirateurs, la prise en charge adéquate des malades de Covid-19. Chose importante à rappeler, au moment dans la ville de Wuhan en Chine, le Coronavirus dictait sa loi, au point de créer une psychose générale, Mohammed VI a été l’un des rares et des premiers dirigeants à rapatrier les Marocaines et les Marocains que le souverain extirpait de ce foyer pandémique.

A suivre l’Analyse de Charles Saint-Prot Directeur général de l’Observatoire d’Etudes Géopolitiques (OEG), un institut français ayant pour objet de contribuer à la promotion et au rayonnement de la recherche scientifique dans les différents domaines de la géopolitique et des relations internationales.

L’Observatoire d’études géopolitiques est dirigé par Charles Saint-Prot et Zeina el Tibi en est la présidente déléguée. Les travaux sont supervisés par un Conseil scientifique.