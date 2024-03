La gymnaste algérienne Kaylia Nemour rafle l’or aux barres asymétriques !

L’Algérienne Kaylia Nemour a dominé la finale des barres asymétriques avec un score impressionnant, à Bakou, en Azerbaïdjan. En attendant la poutre et le sol, demain.

Kaylia Nemour, la gymnaste algérienne, continue d’impressionner sur la scène internationale. Après sa première médaille d’or à Cottbus, en février, elle a récidivé à Bakou, en Azerbaïdjan, lors de la troisième étape de la Coupe du monde.

Ce samedi 9 mars 2024, Nemour a dominé la finale des barres asymétriques avec un score de 15,433 points. Elle devance ainsi largement l’Italienne Lorio Elisa (14,300) et l’Américaine Jong Katelyn (13,733). Un très bel exploit de celle qui fait la fierté de tout un continent.

Déjà qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris 2024, Kaylia disputera deux autres finales dimanche : la poutre et le sol. Elle s’est qualifiée pour la finale de la poutre avec un score de 14,533 et pour la finale du sol avec une note de 13,166.

Kaylia Nemour est une véritable étoile montante de la gymnastique. Sa persévérance et son talent font d’elle une athlète exceptionnelle et une source d’inspiration pour la nouvelle génération africaine et même mondiale.