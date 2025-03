La Guinée invitée d’honneur du 17ème FEMUA à Abidjan !

DU 15 AU 20 AVRIL 2025 Abidjan accueillera la 17ieme édition du FEMUA, FESTIVAL DES MUSIQUES URBAINE D’ANOUMABO – Anoumabo étant le village qui a vu naitre et grandir les membres du groupe Magic System. C’est la Guinée qui sera cette année invitée d’honneur du Festival.

LE FEMUA est une passerelle de diplomatie culturelle qui conjugue assez bien l’implication des plus hautes institutions avec un fort impact social, communautaire, économique, culturel et touristique à travers des concerts repartis sur plusieurs scènes, des échanges culturels, socioéconomiques et politiques, des activités touristiques à Abidjan et à l’intérieur du pays, des activités économiques autour du Festival, des journées d’exposition et surtout une programmation d’artistes nationaux et internationaux.

Apres le Burkina Faso, la RDC, le Togo, le Sénégal et la Guinée-Bissau, la Guinée sera le 6ème pays invité d’honneur. C’est à ce titre que Commissariat Général du festival était en visite officielle à Conakry pour porter le message aux acteurs culturels et aux autorités au plus haut niveau. Tour à tour le ministre de la Culture du tourisme et de l’artisanat, le Premier Ministre et le Président Mamadi Doumbouya ont pu être édifiés sur les enjeux et le programme liés à la participation de la Guinée sur la prestigieuse plateforme de ce festival qui est de loin l’un des plus grands en Afrique.

Après Sekouba Bambino, Fode Baro et Soul Bangs ce sera au Tour de Takana Zion de porter haut les couleurs de la Guinée sur la grande scène du Femua aux côtés de stard internationales comme Angélique Kidjo du Bénin, Kaaris de France, Eneida Marta de la Guinée-Bissau, Smarty du Burkina-Faso, Himra, Josey , Lil Jay Bingerack, Adeba Konan, Lato Crespin de Côte D’ivoire.

Il est important de rappeler que sous le magistère du Président Mamadi Doumbouya, de nombreux acquis ont été engrangés en Guinée dans le domaine de la culture. Notamment l’amélioration du cadre législatif et légal, avec l’adoption de lois sur le statut de l’artiste et le financement des activités culturelles et artistiques. De plus, grâce aux revenus issus de la perception de la copie privée et de la copie par reprographie, une assurance-maladie intégrale a été souscrite pour plus de 1 000 hommes et femmes de culture.

Sur le plan diplomatique, la Guinée s’est employée à relancer les ensembles artistiques nationaux, dont les mythiques Ballets Africains et les Ballets Djoliba. A noter que la talentueuse Queen Rima a été sacrée lauréate du Prix Découvertes RFI 2025, une fierté pour la Guinée qui a pris le pari de rendre mémorable sa participation au Femua cette année. Rendez-vous à Abidjan le 15 avril prochain!