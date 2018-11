La gourmandise s’invite à Ivry-Sur-Seine

La gourmandise est un vilain défaut. Cette expression est rentrée dans les mœurs depuis bien longtemps. La France fait partie des pays où ses habitants sont gourmands, raffolent de pâtisseries. La ville d’Ivry-Sur-Seine l’a bien comprise et à décider de prendre l’expression à contre pied à travers un salon gourmand.

L’association Working Girls, la Mairie d’Ivry-Sur-Seine ainsi que les Studios Kremlin organisent le 25 novembre le premier salon 100% gourmand et éthique dans cette ville située en banlieue parisienne. L’occasion pour les gourmands de s’en donner à cœur joie et des professionnels de la cuisine de se faire connaitre.

Miser sur des exposants locaux

Ah gourmandise quand tu nous tiens. Le dimanche 25 novembre, Ivry-Sur-Seine va mettre les petits plats dans les grands. Ces trois entités vont mettre en scène le temps d’une journée les initiatives et les créations des entreprises du 94 à travers ce salon gourmand.

C’est un véritable voyage culinaire qui s’offre aux visiteurs de ce salon. Leurs papilles vont être mises en éveil. Le cadre qui abrite cet événement va accueillir 40 exposants locaux. Ces derniers issus des métiers de la bouche, mais aussi de la cosmétique, beauté et autres vont tenter de satisfaire les visiteurs et surtout de se faire une clientèle.

Ainsi c’est un véritable tour du monde culinaire qui vous attend le 25 novembre prochain avec le Chocolat Sunandgreen (produits naturels de Madagascar, vanilles, épices, confitures et chocolat), La Maison d’Aleph (pâtisserie levantine signée Myriam Sabet à Paris) ou encore le Café Guzo ( coffeeshop nomade, torréfacteur artisanal et barista) etc……

Pour les amoureux des débats intellectuels, des conférences ainsi que des rencontres avec les professionnels de ce domaine sont prévues. Par ailleurs, des ateliers gratuits et participatifs vont être organisés afin d’approfondir les connaissances et sensibilisation des plus petits et des plus grands à la consommation responsable et locale.

Pour assister à cette journée, le tarif varie en fonction de l’âge ainsi que la situation professionnelle, Les enfants de moins de 12 ans ne payent pas tandis que les étudiants payent que 6 euros et pour les plus curieux ou les plus gourmands le coût s’élève à 10 euros. A vos agendas !!!

Voir le site du Salon 100% gourmand