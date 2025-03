La France délivre plus de visas à la Chine qu’au Maghreb

Chaque année, la France ouvre ses portes à des millions de visiteurs étrangers, que ce soit pour le tourisme, les études ou les affaires. Après une baisse drastique due à la crise du Covid-19, les délivrances de visas sont reparties à la hausse, même si elles restent inférieures aux niveaux d’avant 2019. Cependant, contrairement aux idées reçues, les principaux bénéficiaires de visas français ne sont pas issus principalement du Maghreb. En 2023 et 2024, la Chine se positionne en tête des nationalités ayant obtenu le plus de visas français.

Les chiffres qui bousculent les préjugés

Selon les données les plus récentes, en 2024 les ressortissants chinois ont reçu 562 000 visas, faisant de la Chine la première nationalité bénéficiaire de visas pour la France. Juste derrière, on retrouve le Maroc avec 283 000 visas délivrés, suivi de l’Algérie avec 250 000 visas. Ce classement peut surprendre, car l’Algérie est souvent perçue comme le premier pays d’origine des détenteurs de visas français, en raison de liens historiques et de flux migratoires importants. Or, en matière de visas délivrés par la France, le Maroc devance désormais l’Algérie depuis plusieurs années déjà.

Un contexte diplomatique tendu

Pourtant, malgré ces chiffres, la question des visas entre la France et le Maghreb demeure un sujet sensible, notamment avec l’Algérie. Les sorties politiques de la Droite et de l’Extrême Droite française visant à restreindre les visas pour les Algériens alimentent cette vision erronée. Ainsi, la tension ravivée par la récente décision de la France de limiter l’accès à son territoire pour certains algériens ou les mots du Premier ministre François Bayrou évoquant une possible remise à plat des accords de 1968, qui encadrent la circulation des Algériens en France, sonnent-ils comme de la communication dénuée de sens.

C’est d’ailleurs ce que le Président Emmanuel Macron a considéré, sifflant la fin de la récréation en désavouant ses ministres et en demandant que les partenaires se mettent plutôt au travail.

L’empreinte migratoire du Maghreb en France

Si l’Algérie n’est pas le premier pays bénéficiaire de visas, elle reste cependant le principal pays d’origine des immigrés en France. En 2023, la France comptait 7,3 millions d’immigrés, soit 10,7 % de la population totale. Parmi eux, 12,2 % sont nés en Algérie, 11,7 % au Maroc et 7,9 % au Portugal. La Tunisie, quatrième pays d’origine, représente 4,8 % de cette population immigrée. Ces chiffres témoignent des liens historiques forts entre la France et le Maghreb, façonnés par l’histoire coloniale, la guerre d’indépendance et les échanges économiques.

Historiquement, les flux migratoires en provenance du Maghreb ont été dominés par des motifs économiques. Plus récemment, les nouvelles politiques migratoires ont diversifié les profils des immigrés, incluant davantage d’étudiants et de demandeurs d’asile.

Si l’immigration en provenance du Maghreb reste un élément clé du paysage démographique français, les chiffres des visas délivrés montrent une réalité plus nuancée. La Chine domine désormais en nombre de visas accordés, tandis que le Maroc devance l’Algérie en tant que principal bénéficiaire en Afrique.