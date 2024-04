Wembanyama impressionne les fans de NBA. Après une première partie de saison compliquée pour son équipe des Spurs, le prodige franco-congolais ne cesse de faire parler de lui. Il enchaine les performances remarquables et s’affirme comme l’un des joueurs les plus talentueux de la ligue américaine de basket.

Le 30 mars, Wembanyama a réalisé un véritable exploit face aux New York Knicks. Auteur de 40 points et 20 rebonds, il a mené son équipe, les San Antonio Spurs, à la victoire en prolongation (130-126). Une performance XXL pour le jeune joueur qui rejoint Shaquille O’Neal dernier rookie à avoir atteint ce record avec une performance de 40 points et 20 rebonds dans un match de NBA. C’était en 1993.

Victor Wembanyama is the first rookie since Shaquille O’Neal (46 PTS, 21 REB on 02/16/93) to record a 40-PT, 20-REB game. pic.twitter.com/yMIzGwePcR — NBA History (@NBAHistory) March 30, 2024

Une série record avec un match tous les deux jours

Le 6 avril, face aux New Orleans Pelicans, Wembanyama a frôlé le triple-double avec 17 points, 12 rebonds et 9 passes décisives. Les Spurs se sont imposés 111 à 109.

Le 8 avril, Wembanyama a connu une soirée plus difficile contre les Philadelphia 76ers. Malgré ses 33 points et 9 rebonds, les Spurs se sont inclinés 126 à 133 après prolongation.

Le 10 avril, Wembanyama a écœuré Memphis (18 points, 7 rebonds, 7 contres, 6 passes) pour une nouvelle victoire des Spurs.

Wembanyama, la star des années à venir pour la NBA

Wembanyama impressionne par sa polyvalence. Il est capable de scorer de loin comme de près, d’intercepter des ballons, de récupérer les rebonds et de contrer les tirs adverses. Sa vision du jeu et sa capacité à faire jouer ses coéquipiers font de lui un joueur unique.

Malgré les résultats décevants des Spurs qui ont enchainé les défaites sur la première partie de saison, Wembanyama est une source d’espoir pour la franchise. Son talent et son potentiel sont immenses, et il est certain qu’il deviendra la grande star de la NBA, dans les années à venir.

Un ancrage en République Démocratique du Congo

Victor Wembanyama, né le 4 janvier 2004, est devenu une sensation mondiale dans le monde du basketball bien avant d’atteindre la NBA. Avec des origines familiales enracinées en République Démocratique du Congo (RDC), Wembanyama porte en lui une richesse culturelle et une histoire qui transcende le sport.

Ses liens avec la RDC font partie intégrante de son identité. Ils influencent sa perspective tant sur que hors du terrain. La RDC, connue pour sa passion pour le basketball et son histoire complexe, a vu plusieurs de ses ressortissants briller sur la scène internationale. Dont le grand Dikembe Mutombo. Mais Victor incarne une nouvelle ère. Il symbolise le potentiel sportif africain à travers son intégration en France. Sa montée représente un pont entre cultures et continents, apportant une fierté particulière à la communauté congolaise.