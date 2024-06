La CPI condamne Al-Hassan pour crimes contre l’humanité à Tombouctou

La Haye, 26 juin 2024 – La Cour pénale internationale (CPI) a reconnu aujourd’hui Al Hassan Ag Abdoul Aziz coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis à Tombouctou, au Mali, entre 2012 et 2013. Cette décision historique marque une étape cruciale dans la lutte contre l’impunité des groupes armés islamistes en Afrique de l’Ouest.

Après quatre ans de procès, Al-Hassan, ancien chef de la police islamique, a été condamné pour torture et traitements cruels, mais acquitté des charges de viol et d’esclavage sexuel. Le juge président Antoine Kesia-Mbe Mindua a déclaré : « Ce procès ne concernait ni la charia, ni l’islam, mais les actes spécifiques de M. Al Hassan. » En 2012, Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) ont pris le contrôle de Tombouctou, imposant une interprétation stricte de la charia. Al-Hassan, alors âgé de 34 ans, dirigeait la Hesbah, la police religieuse.

Un procès marathon

Ouvert en juillet 2020, le procès a survécu à la pandémie de Covid-19. L’accusation a présenté 52 témoins et représenté 2 196 victimes. « Al-Hassan était une pièce importante du système global de persécution« , a affirmé le procureur. Pour sa part, l’avocate d’Al-Hassan, Melinda Taylor, a décrit son client comme « un petit poisson dans une situation impossible« . Elle a contesté la fiabilité de certains témoignages, alléguant qu’ils avaient été obtenus sous la torture. Pourtant, de nombreux témoignages ont révélé l’ampleur des souffrances infligées. Une victime a déclaré : « Nous vivions dans la terreur constante. La Hesbah était partout. »

Réaction du Procureur

Karim A.A. Khan K.C., Procureur de la CPI, a salué le verdict : « Cette condamnation nous rapproche de notre objectif d’amener les responsables des atrocités à rendre des comptes. » Il a souligné l’importance de ce procès, le premier pour persécution religieuse devant la CPI. La peine d’Al-Hassan sera prononcée prochainement, avec possibilité d’appel dans les 30 jours.

Le bureau du procureur poursuit son enquête sur l’occupation de Tombouctou. Un mandat d’arrêt a récemment été émis contre Iyad Ag Ghali, chef d’Ansar Dine.

Chronologie des événements clés :

Avril 2012 : Prise de contrôle de Tombouctou par Ansar Dine et AQMI

Janvier 2013 : Fin de l’occupation djihadiste

Juillet 2020 : Ouverture du procès d’Al-Hassan

26 juin 2024 : Verdict de culpabilité

Principaux chefs d’accusation