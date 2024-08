La Côte d’Ivoire sur orbite spatiale

La Côte d’Ivoire a fait un grand pas dans son accès aux technologies spatiales. L’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) a annoncé sa victoire, conjointement avec l’Institut de Technologie de Dar es Salaam en Tanzanie, à la 8ème édition du programme spatial KiboCUBE.

L’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) est un établissement public de formation supérieure, de recherche et de production situé à Yamoussoukro. Rassemblant neuf écoles supérieures et de nombreux départements de formation et de recherche (DFR), il compte environ 3000 étudiants. Cette réussite confirme l’élan actuel des institutions ivoiriennes d’enseignement supérieur et de recherche.

Le programme KiboCUBE, initié par le Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales (UNOOSA) et l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA), fait partie de l’initiative de coopération entre les Nations Unies et le Japon pour le déploiement de CubeSat.

L’équipe conjointe de l’INP-HB et de l’Institut de Technologie de Dar es Salaam construira le TanSat-1, un CubeSat de 1U mesurant 10cm x 10cm x 11,35cm et pesant jusqu’à 1,3 kg. Ce satellite vise à renforcer les capacités technologiques et à démontrer les technologies de collecte de données IoT, de relais d’information et d’acquisition d’images. Cette mission met en avant les capacités spatiales croissantes de la Tanzanie et de la Côte d’Ivoire.

Des objectifs prioritaires de développement durable

Le CubeSat sera utilisé pour suivre les balises GPS dans les réserves de faune et collecter des données environnementales via des capteurs. Ce projet vise à améliorer la conservation de la biodiversité et les efforts de mitigation du changement climatique, contribuant ainsi à la réalisation de plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD). Cette préoccupation prioritaire rejoint les efforts de la Côte d’Ivoire pour protéger son environnement tout en assurant son développement.

Le programme KiboCUBE a déjà permis à cinq pays—Kenya, Guatemala, Maurice, Moldavie et Indonésie—de devenir des nations spatiales en lançant leurs satellites. Ce lancement est souvent un catalyseur pour la création d’agences spatiales, l’élaboration de lois nationales et le démarrage d’économies spatiales.

Une première spatiale pour la Côte d’Ivoire et la Tanzanie

Cette collaboration est une première pour la Tanzanie et la Côte d’Ivoire qui déploieront un satellite, élargissant ainsi l’accès à la technologie spatiale pour les nations émergentes. « Nous, à L’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB)de Côte d’Ivoire, nous sentons honorés de remporter conjointement la 8ème édition du programme KiboCUBE avec l’Institut de Technologie de Dar es Salaam. Cette collaboration avec la Tanzanie reflète la vision de l’Union Africaine de promouvoir le développement des capacités en technologie spatiale par des efforts collaboratifs » a déclaré Moussa Abdoul-Kader Diaby, Directeur Général de l’INP-HB à l’Agence Ecofin.