Positive, familiale et moderne, A+ montre une Afrique belle et vivante. c’est dans cette esprit qu’en partenariat avec Dailymotion, A+ lance aujourd’hui un concours à travers toute l’Afrique intitulé « RACONTE TON AFRIQUE ». Pour faire découvrir des images positives, créatives, belles et originales des différents quartiers, villages, villes et pays d’Afrique.

Ce concours vidéos cible les amateurs de vidéo, de tout âge et de toute origine, vivant sur le continent. A travers leurs oeuvres, ils partagent leurs quotidiens, ou leurs visions de cette Afrique riche et multiculturelle.

Ma ville, mon quartier : les tendances urbaines

« Que dirais-tu d’explorer ton environnement proche avec ta caméra, de mener ta propre expédition pour produire une vidéo qui racontera les facettes et les tendances les plus positives et surprenantes de ta ville ou de ton quartier ? Fais-nous découvrir ton Afrique à travers ton regard grâce à des images positives, créatives, belles et originales. Les 30 plus belles vidéos seront sélectionnées et seront visibles sur la chaîne Dailymotion de A+. 10 d’entre elles seront diffusées sur la chaîne A+ et la meilleure vidéo aura le prix d’une valeur d’un million de fcfa. »

Telle est la promesse conjointe de la chaîne et de Dailymotion, unis dans la recherche de nouveaux talents issus du continent…

Charte éditoriale A+

Positive, la chaîne propose un autre regard sur les fabuleuses créativités africaines. Populaire, proche de son public, elle s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’Afrique. Moderne, elle innove avec des programmes divertissants et originaux aux formats internationaux. Familiale, elle fédère tous les membres de la famille autour de ses programmes.

Pour participer au concours, il faut réaliser une vidéo d’une durée maximale de 3 minutes. Ensuite, il faut la soumettre au jury en remplissant ce simple formulaire…

Alors tous à vos caméras, téléphones portables, camescopes… Pour qu’émergent les nouveaux talents de l’Afrique vivante !