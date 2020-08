La Casa de Papel saison 5 : la surprenante annonce de Netflix

Comme toutes les précédentes saisons, la saison 5 de La Casa de Papel se fait impatiemment attendre par les fans de la série. Et la nouvelle est tombée : Netflix a annoncé en effet la prochaine saison de la série espagnole mais ce 5e chapitre pourrait être aussi le dernier. Une bien triste nouvelle pour les fans de la bande de braqueurs guidée par Le Professeur et où chacun des membres porte un masque de Dali.

« Le bouquet final. La Casa de Papel partie finale, prochainement », a révélé Netflix sur Twitter ce vendredi, en publiant une photo d’un masque de Dali brisé sur le sol. Le début de la production de cette nouvelle saison serait prévu ce 3 août et devrait comprendre une dizaine d’épisodes diffusés très certainement au cours de l’année 2021.

« Nous avons passé presque un an à réfléchir à la manière de dissoudre le groupe, Comment mettre le Professeur au bout du mur ? Comment mettre en place des situations irréversibles pour les personnages ? Ainsi est née la cinquième partie de La casa de Papel. La guerre atteint son niveau le plus extrême et le plus sauvage, mais c’est aussi la saison la plus épique et excitante », a admis le créateur de la série, Álex Pina, via un communiqué.

Rappelons que La casa de papel est une série télévisée espagnole qui raconte l’histoire d’une équipe de braqueurs antisystèmes qui, dirigés par un énigmatique cerveau dénommé « Le Professeur », réussissent des coups tout à fait bluffants. La série a rencontré un franc succès avec notamment les saisons 3 et 4 qui sont des contenus exclusifs à Netflix, mis à disposition du grand public respectivement le 19 juillet 2019 et le 3 avril 2020.