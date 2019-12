L’USADF accorde une subvention de 20 millions de dollars pour soutenir l’entrepreneuriat au Sénégal

Samedi 14 décembre, l’United States African Development Foundation (USADF) et la délégation générale à l’entreprenariat rapide des jeunes et des femmes (Der) ont signé un protocole d’entente de 12 milliards de franc CFA à Dakar. Ces fonds serviront à financer les projets entrepreneurials capables d’intégrer le renforcement des capacités sur les cinq années à venir.

Il s’agira plus concrètement d’accorder des prêts aux entrepreneurs sénégalais, aux associations de producteurs, aux coopératives agricoles et aux petites et moyennes entreprises à un faible taux d’intérêt. Les deux signataires du protocole d’entente, l’USADF et la Der, contribueront chacun à hauteur de 1,2 milliard annuellement, soit 6 milliards de francs CFA sur cinq ans. Les secteurs prioritaires de l’économie seront privilégiés. Des subventions seront versées aux banques locales pour qu’elles les attribuent aux entrepreneurs. Le mécanisme dit de revolving sera mis en place pour que cet investissement produise des impacts positifs sur l’économie nationale dans les prochaines années.

La United States African Development Foundation est une agence indépendante américaine créée dans le but de subventionner et soutenir les petites et moyennes entreprises, et d’aider les personnes pauvres ou vivant dans des zones vulnérables en Afrique.

Pays de l’Afrique de l’Ouest, Le Sénégal a une population estimée à 16 209 125 dont 15,7% est au chômage. L’investissement de l’USADF et de la Der permettra de réduire la pauvreté et de rehausser l’économie du pays dirigé par Macky Sall.