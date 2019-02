Le nombre de rhinocéros tués pour leurs cornes par des braconniers en Afrique du Sud a légèrement diminué au premier semestre de cette année, mais plus de 500 animaux ont encore été abattus, a annoncé lundi le gouvernement d’Afrique du Sud.

Le braconnage de cornes de rhinocéros en Afrique du Sud avait fortement progressé de 2008 (83 bêtes décornées) à 2014 (avec un record de 1 215 bêtes décornées). Ces abattages et la forte progression du braconnage avait comme objectif de répondre à la demande croissante venant des les pays asiatiques en développement économique, tels que le Vietnam, où leurs cornes sont utilisées comme ingrédient dans les médicaments traditionnels.

Avec 529 rhinocéros abattus au premier semestre, on assiste pour la première fois à une légère baisse, mais on ne sait si elle est à attribuer à la politique de protection mise en place par l’Afrique du Sud ou au déclin du nombre d’animal qui les rend plus rares et difficile à trouver.

L’Afrique du Sud représente plus de 80%des rhinocéros du monde, avec environ 18 000 rhinocéros blancs et près de 2 000 rhinocéros noirs. Le pays mis en place une importante politique de lutte contre le braconnage avec une activité accrue des gardes forestiers et des peines d’emprisonnement plus sévères.

« Comme nous l’avons toujours déclaré, ces chiffres en déclin ne signifient pas que nous pouvons proclamer la victoire. Néanmoins, la tendance à la baisse est en cours d’établissement, ce qui est à cause d’un optimisme prudent« , a déclaré Edna Molewa, ministre de l’Environnement, lors d’une séance d’information.

C’est dans le le parc national Kruger, principale réserve animale du monde que la baisse est la plus significative, mais elle a été principalement compensée par une augmentation du braconnage ailleurs.