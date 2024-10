L’équipe U18 du Maroc de Noureddine Naybet, présente une sélection aux accents internationaux

Pour ses débuts à la tête des U18 du Maroc, Noureddine Naybet prépare une double confrontation face au Danemark les 11 et 14 octobre au Complexe Mohammed VI. Avec une sélection marquée par une forte présence de joueurs évoluant en Europe, l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas a pour mission de qualifier l’équipe pour la prochaine CAN U18, et éventuellement le Mondial.

L’équipe U18 du Maroc, désormais sous la direction de l’ancien joueur professionnel de La Corogne, Noureddine Naybet, présente une sélection aux accents très « français ». Pour son premier test en tant que sélectionneur, Naybet se prépare à affronter la sélection danoise dans une double confrontation prévue les 11 et 14 octobre au Complexe Mohammed VI de football. Ces matchs s’inscrivent dans le cadre de la préparation des Lionceaux de l’Atlas pour le prochain tournoi de l’Union Nord-Africaine de Football (UNAF), qui se tiendra à Casablanca du 11 au 23 novembre et servira de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U18, elle-même qualificative pour le Mondial de la catégorie.

Un groupe résolument tourné vers l’Europe

Le sélectionneur a fait appel à 24 joueurs pour ce stage. Parmi eux, on note une majorité de joueurs évoluant en Europe, en particulier en France, ce qui illustre bien l’orientation franco-marocaine de cette génération. Parmi les sélectionnés figurent des joueurs de talent comme Nadir El Jamali de l’AS Saint-Étienne, Jibril El Baraka du Stade Rennais, ou encore Mohamed Karrou de Sochaux​.

Milieu de terrain offensif de la #GénérationVerte, Nadir El Jamali est convoqué avec la sélection du Maroc U18 ! Le Vert s’envolera bientôt pour Rabat afin de participer à un stage de préparation ! pic.twitter.com/FIYovv2dnT — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 3, 2024

Cette forte présence de joueurs formés à l’étranger montre l’influence de la diaspora dans la construction de l’équipe, avec des joueurs venant de nombreux clubs différents. En France, outre, les trois précédent, on retrouve aussi Strasbourg, Guingamp, et Auxerre. La sélection ne se limite pas à la France, puisque des jeunes talents évoluant en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni, et même en Allemagne et en Italie ont été appelés, témoignant de la diversité des profils que Noureddine Naybet souhaite intégrer.

Les matchs face au Danemark : un premier test crucial

En plus des matchs contre le Danemark, ce stage permettra à l’entraîneur de jauger les forces en présence et de mieux préparer ses joueurs pour le tournoi de l’UNAF, avec pour objectif principal la qualification pour la CAN U18, et à terme, le Mondial de la catégorie.

La mission de Naybet est ambitieuse, mais il pourra compter sur une équipe riche en expériences variées et en talents à l’étranger, à l’image d’une jeunesse marocaine connectée à la scène internationale du football.

Les matchs de préparation face au Danemark seront un premier test crucial pour voir comment cette nouvelle génération, avec ses nombreuses influences, pourra collaborer pour porter haut les couleurs du Maroc sur la scène continentale et mondiale.