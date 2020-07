L’épidémie de Covid-19 en Afrique le 2 juillet : carte interactive par pays

Information des 54 États membres de l’Union africaine déclarant des cas de COVID-19 (433 500) décès (10 658) et guérisons (208 400). Le point par pays et par région avec une carte interactive mise à jour quotidiennement alors que la progression du nouveau Coronavirus est forte dans plusieurs pays, en particulier en Égypte et en Afrique du Sud :

Afrique du Nord (105 583; 4 481; 41 709): Algérie (14 657; 928; 10 342), Égypte (71 299; 3 120; 19 288), Libye (874; 25; 223), Mauritanie (4 606; 129; 1 727), Maroc (12 969; 229 ; 9 090), Tunisie (1 178; 50; 1 039)

Afrique de l’Ouest (79 274; 1 366; 44 390): Bénin (1 199; 21; 333), Burkina Faso (980; 53; 852), Cap-Vert (1 301; 15; 629), Côte d’Ivoire (9 992; 68; 4 660), Gambie (55; 2; 27), Ghana (18 134; 117; 13 550), Guinée (5 450; 33; 4 392), Guinée-Bissau (1 654; 24; 317), Liberia (819; 37; 338), Mali (2 260) ; 117; 1 502), Niger (1 081; 68; 959), Nigeria (27 110; 616; 10 801), Sénégal (7 054; 121; 4 599), Sierra Leone (1 518; 60; 1007), Togo (667; 14; 424 )

Afrique Centrale (36 444 cas; 774 décès; 19 253 récupérations): Burundi (170; 1; 125), Cameroun (13 711; 328; 11 114), RCA (3 823; 48; 816), Tchad (868; 74; 785), Congo (Congo 1382; 41; 486), RDC (7 189; 176; 2 317), Guinée équatoriale (3 071; 51; 842), Gabon (5 513; 42; 2 508), Sao Tomé et Principe (717; 13; 260)

Afrique de l’Est (37 872; 1 105; 18 351): Comores (309; 7; 241), Djibouti (4 715; 55; 4 564), Érythrée (215; 0; 56), Éthiopie (5 846; 103; 2 430), Kenya (6 941; 152) ; 2.109), Madagascar (2.403; 24; 1.040), Maurice (341; 10; 330), Rwanda (1.063; 3; 493), Seychelles (81; 0; 11), Somalie (2.938; 90; 952), Sud Soudan (2 036; 38; 494), Soudan (9 573; 602; 4 606), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (902; 0; 847)

Afrique Australe (174 327; 2 932; 84 697): Angola (315; 17; 97), Botswana (181; 1; 28), Eswatini (873; 11; 452), Lesotho (35; 0; 11), Malawi (1 402; 16 ; 317), Mozambique (918; 6; 248), Namibie (293; 0; 24), Afrique du Sud (168 061; 2 844; 81 999), Zambie (1 632; 30; 1 348), Zimbabwe (617; 7; 173)

Carte interactive remise à jour quotidiennement

Dans le monde, l’épidémie de la Covid-19 continue à progresser dans de nombreuses zones, en particulier dans les deux Amériques, les États-Unis ayant 100 000 nouveaux cas par jour alors que le Brésil a dépassé les 60 000 décès. L’Afrique est donc encore relativement préservée mais c’est sur le continent que le rythme de progression de la pandémie est aujourd’hui le plus rapide.