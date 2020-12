L’Eglise Catholique au Cameroun a 9 nouveaux prêtres

Le sanctuaire Notre Dame de Nyabang, situé dans la ville de Nkongsamba, Région du Littoral, s’est avéré trop étroit, le samedi 12 décembre 2020, à l’occasion de la cérémonie d’ordination sacerdotale de 9 prêtres.

Dans l’homélie de circonstance, Mgr Dieudonné Espoir Atangana, célébrant principal et par ailleurs Evêque de Nkongsamba, il en ressortait qu’aujourd’hui, « beaucoup de jeunes choisissent le métier de prêtre parce qu’ils le veulent, mais d’autres, par contre, ne le savent pas. Le Seigneur Jésus, que le Père a consacré et envoyé dans le monde, fait participer tout son corps mystique à l’onction de l’Esprit qu’il a reçue ; en lui, tous les chrétiens deviennent un sacerdoce saint et royal, offrant des sacrifices spirituels à Dieu par Jésus-Christ, et proclament les hauts faits de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il n’y a donc aucun membre qui n’ait sa part dans la mission du corps tout entier ; bien au contraire, chacun doit sanctifier Jésus dans son cœur et rendre témoignage à Jésus par l’esprit de prophétie.

Mais le même Seigneur, voulant rassembler les chrétiens en un seul corps où tous les membres n’ont pas la même fonction, a établi parmi eux des ministres qui, dans la communauté des chrétiens, seraient investis, par l’ordination, du pouvoir sacré, d’offrir le sacrifice et de remettre les péchés et y exerceraient publiquement pour les hommes au nom du Christ, la fonction sacerdotale. C’est ainsi que le Christ a envoyé ses apôtres comme lui-même avait été envoyé par le Père ; puis, par les apôtres eux-mêmes, il a fait participé à sa consécration et à sa mission les évêques, leurs successeurs. Leur fonction ministérielle a été transmise ensuite aux prêtres à un degré subordonné ; ceux-ci sont donc établis dans l’ordre du presbytérat pour être des coopérateurs de l’ordre épiscopal dans l’accomplissement de la mission apostolique confiée par le Christ.

La fonction des prêtres, tant qu’elle est unie à l’ordre épiscopal, participe à l’autorité par laquelle le Christ lui-même construit, sanctifie et gouverne son corps. C’est pourquoi le sacerdoce des prêtres, s’il suppose les sacrements de l’initiation de tous les chrétiens, est cependant conféré par un sacrement particulier qui, par l’onction du Saint-Esprit, les marque d’un caractère spécial et les configure au Christ Prêtre pour les rendre capables d’agir au nom du Christ Tête en personne ».

Après de longues études et de nombreux stages couronnés de succès, les élus du jour dont les noms suivent, ont reçu cet appel divin, et seront désormais Prêtres de Jésus. Il s’agit de :