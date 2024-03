L’association francilienne Siméon célèbre la femme ce 8 mars, en fanfare et tambour battant

A Argenteuil, dans le Val d’Oise, l’association Siméon ne rate jamais une occasion pour faire parler d’elle. En tou bien et tout honneur. Surtout lorsqu’il s’agit de la datedu 8 mars, marquant la Journée internationale des droits de la femme. Tour d’horizon sur ses diverses activités.

Par Firmin Luemba

C’est une association qui a pignon sur rue et qui compte organiser ce vendredi 8 mars de l’année 2024 une grande soirée festive en l’honneur de toutes les femmes. L’accent sera mis particulièrement sur les femmes vivant dans l’est de la République démocratique du Congo. Car ces femmes étant victimes des atrocités liées à la guerre qui sévit dans ce pays depuis 1996, elles ne peuvent savourer ni fêter dignement cet événement en cette date consacrée à la journée internationale de la femme. Cet événement qui aura lieu à Argenteuil de 19 heures jusqu’à l’aube, se déroulera dans la salle paroissiale située au

numéro 16 de la rue Ambroise Croizat.

Ces festivités sont également l’occasion pour l’association Siméon de jeter un regard sur le temps parcouru. Fondée le 14 avril 2011, elle est déclarée à la sous-préfecture d’Argenteuil, ville qui abrite la plupart de ses membres. Dès le départ, Marie-Jeannette Ndaya, avait une vision : d’où vient le nom de Siméon ? A cette question, la présidente de la structure répond : « Je l’ai tiré de la Bible car Siméon avait de l’espoir qu’un jour prochain serait meilleur. Siméon signifie espoir pour l’avenir. Nous donnons de l’espoir aux veuves, aux orphelins et familles qui sont dans la précarité. » Cela est le credo de tout membre qui veut prendre une part active au sein de l’association. Parmi eux, il y a des membres fondateurs, des membres d’honneur, des sympathisants et des partenaires.

La cofondatrice Marie-Jeannette Ndaya les définit comme suit : « Le membre d’honneur est une personne physique ou morale qui aime notre association. Par personne morale, j’entends un cabinet d’avocats ou une banque, lesquels peuvent aussi être désignés comme étant nos partenaires. Ce sont les personnes qui sont sensibles aux actions que nous menons. Les sympathisants ce sont des adhérents qui soutiennent tant matériellement que moralement et financièrement le bon fonctionnement de l’association, d’autant que Siméon a pour objectifs la prise en charge et l’encadrement culturel, social et éducatif des enfants mal nourris et non scolarisés. L’autre objectif de l’association est d’assurer l’éducation intégrale de la jeunesse congolaise.

Parmi les actions à porter sur l’actif de Siméon, il est à noter la volonté de satisfaire dans le cadre du programme gouvernemental les besoins vitaux des populations qui subissent la misère et la famine. Ainsi on peut citer son implication visant à soutenir les familles dans l’enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur, ainsi qu’à travers les cours par correspondance. Siméon est également acteur de premier plan dans l’importation de matériels didactique et sportif, d’articles de papeterie, ainsi que du matériel de radio et de télévision, raison pour laquelle on a pu retrouver l’association Siméon dans des programmes de projection de films didactiques, de documentaires d’intérêt général axés sur l’éducatif, le social et le scientifique.

Poursuivant le développement de ses missions sur la scène internationale, l’association Siméon a ouvert des succursales en Afrique, en Europe, au Canada et aux États-Unis d’Amérique. Ayant toujours en ligne de mire les questions portant sur la santé, l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle, force est de constater que la nouvelle année 2024 va rimer avec l’organisation des manifestations culturelles et artistiques, des festivités autour de l’entraide économique en vue de l’importation du matériel de base devant servir aux élèves dès la rentrée scolaire prochaine.

L’autre temps fort en 2024 sera marqué par la mise sur pied de plusieurs projets de développement et de la prise en charge des jeunes filles, des filles-mères et des femmes en situation difficile. Cela passera notamment par le fait de favoriser la formation, l’information et l’encadrement des jeunes dans l’apprentissage des métiers pour leur insertion dans la vie active. Et comme point d’orgue devant clôturer l’année en beauté, il y a lieu de citer la lutte contre la pauvreté, l’analphabétisme et les anti-valeurs ainsi que les actions à mener contre le VIH/Sida et les maladies sexuellement transmissibles.

Enfin, Siméon a voulu marquer de son empreinte solidaire la soirée du 8 mars 2024, en invitant une autre association composée des femmes venues directement des contrées de l’est de la République démocratique du Congo. Une enveloppe leur sera remise à la fin de la manifestation, fruit de la collecte organisée le soir même.