L’Association des Villes et Collectivités de la CEMAC vient d’élire son Bureau

Après Yaoundé et Brazzaville, les maires et responsables des villes des pays membres de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) se sont réunis à Libreville du 25 au 26 octobre 2017. Les travaux de Libreville ont débouché sur la création du réseau des collectivités territoriales de la Cemac, dénommé Association des villes et collectivités d’Afrique centrale (AVCAC).

Association apolitique et à but non lucratif, l’AVCAC aura pour principale mission, l’animation et l’intervention intercommunale dans l’espace Cemac. Elle prend en compte le rôle décisif des collectivités territoriales dans la réalisation de l’agenda 2063 de l’Union africaine. Une orientation destinée à promouvoir les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD).

«L’opportunité de la création de cette association tient de la volonté des villes et collectivités territoriales d’Afrique centrale de conjuguer, d’une part, leurs ressources humaines, matérielles, financières et intellectuelles, dans un élan de solidarité intercommunale fondé sur un partenariat international efficace, et d’autre part, de mutualiser leurs efforts afin d’assumer leurs missions de promotion de développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif», affirment les membres du bureau provisoire de la structure.

Au cours des travaux de Libreville, les maires et responsables des villes de l’espace Cemac ont adopté les statuts de l’AVCAC, son plan d’action, et ont élu les responsables de son bureau ainsi qu’il suit :

Président (République Gabonaise) : Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA – Maire de Libreville ;



Premier Vice-Président (République du CAMEROUN) : Monsieur Gilbert TSIMI EVOUNA, Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de YAOUNDE ;



Deuxième Vice-Président (République CENTRAFRICAINE) : Monsieur Emile –Gros Raymond NAKOMBO, Président de la Délégation Spéciale de BANGUI ;



Troisième Vice-Président (République du CAMEROUN) : Monsieur Fritz NTONE NTONE, Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala ;



Quatrième Vice-Président (République de GUINEE EQUATORIALE) : Madame Maria Coloma EDJANG MBENGONO, Maire de MALABO ;



Secrétaire Général (République du CONGO) : Monsieur Christian Roger OKEMBA, Maire de Brazzaville ;



Secrétaire Général Adjoint (République du CAMEROUN) : Association des Communes et Villes Unies du Cameroun (C.V.U.C) ;



Trésorier (République du TCHAD) : Madame Mariam DJIMET IBET, Maire de N’DJAMENA ;



Trésorier Adjoint (République Gabonaise) : Monsieur Roger Valère AYIMAMBENWE, Maire de LAMBARENE.

Le Siège du réseau est fixé à Douala (Cameroun).

L’espace Cemac est un vaste territoire couvrant une superficie d’environ 3 millions de km2 et concentre une population estimée à 45 millions d’habitants.