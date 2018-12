Dans le souci de l’émulation sportive de ses filles et de ses fils, le Département du Moungo s’est engagé à promouvoir des activités sportives à l’instar de l’Ascension du Mont Manengouba.

Cet ancien fleuron de la vie économique et politique du Cameroun en plein redynamisation, Nkongsamba, ancienne 3ème ville du Cameroun, le Moungo l’un des grands départements du Cameroun – doté d’un fort potentiel culturel et naturel, à l’instar du Mont Kupé, le Mont Nlonako et le Mont Manengouba, véritable atout pour la promotion du tourisme sportif, notamment les courses de montagne. Le Cameroun, qui s’illustre déjà dans ce domaine à travers l’Ascension du Mont Cameroun, voit là s’ouvrir des nouvelles opportunités de développer, par le truchement de l’Ascension du Mont Manengouba, la promotion d’autres sites et l’émulation sportive autour d’autres sommets d’envergure.

C’est dans ce contexte que le Moungo depuis huit éditions travaille à se frayer un chemin qui devrait faire de lui, une véritable destination touristique sportive au Cameroun.

Dès lors, cette manifestation d’envergure présente un intérêt certain :

Sur le plan sportif : la 9ème édition de l’Ascension du Mont Manengouba qui a eu lieu le 11 novembre dernier et qui avait pour thème : « Jeunesse et émergence» a aidé à inscrire définitivement cette course de montagne dans le cercle très réservé des manifestations sportives d’envergure ;

Sur le plan culturel : au-delà de la manifestation sportive, l’Ascension du Mont Manengouba s’affirme comme l’une des vitrines de tout le Moungo : art de vivre, danse et rythme, patrimoine naturel et culturel, son histoire, etc.

Sur le plan de la communication : la 9ème édition de l’Ascension du Mont Manengouba s’est présentée comme une vitrine de promotion des atouts socio-économiques et culturels du département du Moungo.

Sur le plan économique : cet événement vise l’émulation des activités économiques du secteur du tourisme, notamment les transports, l’hôtellerie et la restauration, l’animation, l’artisanat, etc.

Au niveau des collectivités territoriales décentralisées, les communes abritant la course ont vu leur image promue, le développement des activités touristiques, etc.

Cette Course de montagne, au côté de l’Ascension du Mont Cameroun, elle se présente comme un véritable galop d’essai des athlètes des régions du Nord-ouest, de l’Ouest, du Sud-ouest et du Littoral, mais aussi comme un grand rendez-vous entre les stars des pistes et leurs publics.