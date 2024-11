L’armée tchadienne accusée de bavures meurtrières sur des pêcheurs nigérians

Des pêcheurs locaux et des milices anti-djihadistes ont rapporté que des frappes menées par l’armée tchadienne contre Boko Haram dans la région du lac Tchad auraient causé la mort de dizaines de pêcheurs au Nigeria. Cette opération, conduite par le Président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, aurait ciblé par erreur ces civils, pris pour des insurgés.

Frappe meurtrières sur des pêcheurs

Un officier de l’armée tchadienne, sous couvert d’anonymat, a confirmé que des frappes avaient eu lieu dans des îles à la frontière du Nigeria et du Niger. Selon lui, les combattants de Boko Haram se cachent souvent parmi les pêcheurs et les agriculteurs, ce qui complique la distinction entre civils et terroristes. Babakura Kolo, chef d’une milice anti-djihadiste au Nigeria, a expliqué qu’un avion de chasse tchadien aurait visé des pêcheurs sur l’île de Tilma.

Cette frappe a tué plusieurs d’entre ces pêcheurs. D’après Kolo, cette confusion serait due à l’attaque menée par Boko Haram sur une base militaire tchadienne dimanche dernier, à laquelle l’armée tchadienne a voulu répliquer. Ce raid de Boko Haram dans la nuit de dimanche à lundi, qui visait une base du lac Tchad, aurait fait environ quarante morts, selon les autorités tchadiennes. Sallau Arzika, un pêcheur de Tilma, a décrit l’attaque aérienne. L’avion aurait encerclé l’île avant de lancer des bombes, poussant les habitants à fuir dans toutes les directions.

Opération supervisée par Mahamat Idriss Déby Itno

Mahamat Idriss Déby Itno, Président tchadien depuis 2021, supervise personnellement cette contre-offensive. Déby est arrivé au pouvoir après la mort de son père, Idriss Déby Itno, tué au front en avril 2021. Ce, lors de combats contre des rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT). À seulement 37 ans, Mahamat Déby a été nommé à la tête du Conseil militaire de transition, prenant les rênes du pays pour une transition annoncée de 18 mois, prolongée ensuite pour stabiliser le Tchad.

La Présidence tchadienne a affirmé, par voie de réseaux sociaux, que le Président Déby dirige lui-même l’opération baptisée « Haskanite » sur le terrain. Ce dernier multiplie les réunions et les instructions dans le but d’éradiquer la menace de Boko Haram, déterminé à « ne laisser aucune chance » aux groupes djihadistes dans la région du lac Tchad.