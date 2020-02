L’Allemagne et les USA espionnent la Tunisie, l’Algérie et le Maroc depuis 50 ans

Une enquête publiée par le Wahsington Post et ZDF a révélé des documents complets classifiés sur des opérations de la CIA. Ils prouvent que l’Allemagne et les États-Unis ont espionné pendant 50 ans des pays, dont la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. Des appareils de cryptage truqués étaient utilisés à des fins d’espionnage.

Une enquête publiée conjointement, le mardi 11 février, par le Washington Post et ZDF, un média allemand, a cité des documents complets classifiés qui résument les opérations de la CIA. Elle explique de quelle façon des millions de dollars d’équipements ont été vendus par la société Crypto AG à près de 120 pays, au début du XXIe siècle. Aucun de ces gouvernements n’était au courant du fait que la société avait été créée secrètement par la CIA, avec la complicité des services secrets allemands, à travers un partenariat classifié.

Cette rocambolesque opération d’espionnage, qui a duré pendant près de 50 ans, a été baptisée du nom de code « Thesaurus » dans un premier temps, avant d’être ensuite appelée « Rubicon ». Le Washington Post en parle comme de la plus audacieuse de l’histoire de la CIA, la qualifiant même de « coup d’État du renseignement du siècle ».

Alors que les pays concernés étaient prêts à verser des fortunes à l’Allemagne de l’Ouest et aux États-Unis pour protéger leurs informations les plus secrètes, celles-ci étaient lues par plusieurs pays étrangers. D’après les dossiers, au moins 4 pays étaient au parfum de l’opération ou accédaient aux informations collectées par les services secrets ouest-allemands et américains. Il s’agit de la Suède, du Royaume-Uni, de la Suisse et d’Israël.

1/2 : Tant que ces pays font appels aux services des sociétés étrangères pour leur sécurité, au lieu de développer la leur, ils seront toujours des proies faciles. Et c'est toujours avec la complicité des dirigeants.#Tunisie #Algerie #Maroc #France #Allemagne #Europe #espionage — TunForLife (@TunForLife) February 13, 2020

Plusieurs États du Maghreb sur la liste des espionnés

Les appareils de la société ont été truqués par les agences d’espionnage des deux pays en cause de sorte qu’il soit facile de briser les codes utilisés par les États pour crypter leurs échanges. Autrement dit, les clients de Crypto AG étaient espionnés par les services secrets allemands et américains. Au cours des 50 dernières années, plusieurs gouvernements comme celui du royaume du Maroc ont eu recours aux services de cette seule et même entreprise de protection des communications de leurs diplomates, soldats et espions à l’étranger.

Les plus gros clients étaient l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Indonésie, l’Italie, la Libye, l’Irak, la Corée du Sud et la Jordanie. La carte révélée par le Washington Post montre que 18 pays africains étaient espionnés par la CIA et son homologue allemand. Sur cette liste figurent 5 pays du Maghreb à savoir l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie.

Espionner ses ennemis et encore plus ses alliés

Cette opération a permis aux espions ouest-allemands et américains de surveiller les mollahs iraniens, lors de la prise d’otages en 1979. Par son biais, des renseignements précieux sur l’armée argentine ont été fournis à la Grande-Bretagne, au cours de la guerre des Malouines. Elle a également permis aux espions de suivre les campagnes d’assassinat des dictateurs d’Amérique du Sud et ils ont même pu surprendre les responsables libyens, après le bombardement d’une discothèque de Berlin en 1986.

Bien que les Allemands se soient retirés au début des années 90, l’espionnage du côté des Américains s’est poursuivi jusqu’en 2018. C’est l’année au cours de laquelle les actifs de la société ont été vendus par la CIA, d’après les anciens et les actuels responsables.