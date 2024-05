L’Algérie fait de l’Afrique le « carrefour du monde »

La 4ème édition du Salon international de l’import-export vers l’Afrique (Afrimpex Algeria Expo 2024) se tient du 2 au 4 juin prochains au Palais des Expositions (Pins Maritimes) d’Alger. Ce rendez-vous incontournable des échanges entre le Nord de l’Afrique et le reste du continent s’ouvre sous le titre : « L’Afrique, carrefour du monde ».

En accueillant sur sa moquette rouge plus d’une centaine d’entreprises exposantes, issues de tous les secteurs et désireuses de « promouvoir, échanger et investir sur le marché africain », Afrimpex Algéria Ecpo 2024 constitue le cadre privilégié de la conclusion de partenariats entre acteurs économiques du nord du Sahara et acteurs économiques subsahariens.

En parallèle de l’animation des stands, des débats et tables-rondes plus techniques seront proposés aux participants, en vue de partager expériences et expertises sur les tendances des différents marchés, les défis qui se présentent et les occasions d’investissements et de profits qui émergent.

Des délégations du monde entier

Des informations cruciales pour les exportateurs ou importateurs, de nature réglementaire, fiscale, juridique, financière, industrielle ou logistique seront ainsi échangées entre les participants. Le salon recevra pour cela des délégations officielles et des entreprises provenant de nombreux pays d’Afrique, évidemment, mais aussi des acteurs clefs du paysage économique subsaharien, comme la Turquie, la Chine, l’Arabie Saoudite notamment. Tant la vérité des échanges économiques africains passe aujourd’hui par l’intégration de tous ces marchés à la mondialisation des échanges, qui les fait échapper à leur vieux tropisme européen, lourd héritage, pour beaucoup, de la colonisation.

Afrimpex Algeria Expo 2024 se tient à un moment où les orientations économiques et diplomatiques de l’Algérie ont retrouvé leurs valeurs fondamentales sous l’impulsion du Président Tebboune : favoriser les échanges interafricains, et internationaux, sur la base d’un partage des intérêts et profits mutuels, et non d’une exploitation dissymétrique!

L’Algérie peut aspirer à jouer un rôle de moteur et d’accélérateur des échanges économiques en Afrique, de manière à la fois équitable et responsable : c’est tout l’enjeu de ce 4ème Salon !