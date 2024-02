L’Algérie en colère après la visite d’un officiel du Niger au Maroc

La visite au Maroc d’une importante délégation du Niger a irrité du côté de l’Algérie. Le Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, était à la tête de cette délégation.

Le chef du gouvernement du Niger, Ali Mahamane Lamine Zeine, s’est récemment rendu au Maroc. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative du roi Mohammed VI de permettre l’accès à la Méditerranée des pays du Sahel enclavés. Une belle initiative saluée par des pays comme le Mali, le Niger et même le Burkina Faso, tous trois dirigés par des juntes dont les pouvoirs sont mis à l’étroit par des sanctions économiques.

Le royaume chérifien tente, par une approche positive, d’éviter aux différentes populations de ces trois pays du Sahel une asphyxie économique liée aux sanctions de la CEDEAO. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette visite du chef du gouvernement nigérien, à Rabat. Seulement, du côté de l’Algérie, ce déplacement est très mal vu et a d’ailleurs provoqué des réactions « pour le moins hystériques » dans le pays voisin du Maroc.

« Le Niger va-t-il sombrer dans le chaos ? »

Le journal algérien Al Khabar, proche du pouvoir, barre à sa Une : « Le Niger va-t-il sombrer dans le chaos ? ». Dans l’article, le média relève que « le Niger se retrouve devant à une aventure risquée qui pourrait le plonger, ainsi que le peuple nigérien, dans une spirale de violence et d’instabilité, si ses dirigeants choisissent de suivre le coup d’État aventureux du colonel Assimi Goïta au Mali, et les fausses approches du Makhzen (roi Mohammed VI, ndlr)».

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, s’est rendu au Maroc, le 12 février 2024, pour une visite officielle. Cet émissaire du général Abdourrahman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et chef de l’État nigérien, a rencontré son homologue marocain, Aziz Akhannouch. Les deux hommes ont parlé développement, en lien avec l’offre du souverain marocain d’un accès sur l’océan Atlantique.

Relations tendues entre l’Algérie et le Mali

Si du côté de l’Algérie, on s’agite après cette visite de l’officiel nigérien, cela peut bien se comprendre. En effet, un lien peut être fait avec les relations devenues très tendues entre Alger et Bamako. Une tension née de la visite de l’imam Mahmoud Dicko en Algérie et qui a fait voler en éclats les discussions autour de l’Accord de paix d’Alger. La junte malienne ayant tout simplement décidé de soustraire l’Algérie de ces négociations de paix.

Désormais, Assimi Goïta, président de la Transition malienne, considère que l’accord de paix sera négocié entre Maliens. Une mise à l’écart de l’Algérie par un pays allié avec le Niger voisin. En effet, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui ont signé une alliance, parlent désormais le même langage. Déjà que Bamako a rompu avec Alger, il n’est pas exclu, à la moindre occasion, que le voisin nigérien en fasse de même. De quoi agacer Alger ?