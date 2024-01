L’Algérie domine le Maroc et avance en favori de la CAN 2024 de handball

Dans un affrontement palpitant, ce dimanche 21 janvier 2024, l’équipe nationale algérienne de handball a triomphé face à son homologue marocaine. Elle marque ainsi une une étape significative dans son parcours à la 26e édition de la Coupe d’Afrique de handball en Égypte où elle espère remporter un septième titre.

Triomphe Algérien mais qualification des deux pays

L’Algérie s’est imposée avec brio sur le score de 30 à 23 lors de ce match de poules entre deux équipes invaincues, assurées déjà d’une place en quarts de finale. La rencontre, tenue sous haute tension, a vu les deux équipes très proches à la mi-temps, avec un score de 16-15 en faveur des Fennecs. Cependant, la seconde période a été largement dominée par les Algériens, notamment grâce à l’excellente performance de Hadj Sadok, qui a été désigné meilleur joueur du match.

Avec cette victoire face à des Lions de l’Atlas qui avaient terminé 3ème lors de la dernière édition, les Verts continuent de prouver leur valeur et leur ambition de retrouver leur couronne.

Un pas de plus vers la gloire

L’Algérie, en battant le Maroc, ne se contente pas d’une simple victoire; elle réaffirme son statut de prétendant sérieux au titre de la CAN 2024. Avec cette qualification pour les quarts de finale, les Verts se rapprochent de leur objectif ultime, portés par un esprit d’équipe indéfectible et une stratégie de jeu qui a fait ses preuves. La suite du tournoi promet d’être passionnante pour l’Algérie et ses supporters, avides de célébrer de nouveaux succès.

Il faut rappeler que cette Coupe d’Afrique des Nations de handball qualifiera le vainqueur directement pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Par ailleurs, les 5 premiers du tournoi seront qualifiés pour la Coupe du monde 2025.