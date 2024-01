L’Algérie décroche une réunion du Conseil de sécurité sur la décision de la CIJ

Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira d’urgence, à la demande de l’Algérie, sur la question palestinienne. A New York, le débat sera axé sur la décision de la Cour internationale de justice (CIJ), concernant les mesures conservatoires imposées à Israël.

Réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies

L’Algérie est décidée à défendre la cause palestinienne, notamment au sein du Conseil de sécurité où elle siège, depuis le 1er janvier, en tant que membre non-permanent. A la demande d’Alger, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira d’urgence, demain mercredi 31 janvier, à New York, sur la question palestinienne.

Avant la réunion de mercredi, les membres du Conseil de sécurité ont tenu, ce mardi, des consultations privées sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Il est attendu de Sigrid Kaag un exposé au cours de cette réunion. La coordonnatrice principale de l’action humanitaire et de la reconstruction pour Gaza devait informer les membres du Conseil des mesures qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre son mandat.

Réunion d’urgence du Groupe arabe à New York

La mission de l’Algérie à New York a eu une série de consultations dans le cadre des préparatifs pour cette réunion. Sans compter que le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies, Amar Bendjama, a participé à une réunion d’urgence du Groupe arabe à New York. Celle-ci a été consacrée à l’examen des mesures pratiques nécessaires à prendre suite à la décision de la CIJ.

Le Conseil de la Ligue arabe a salué l’initiative de l’Algérie, qui appelle à des mesures nécessaires afin d’activer la décision de la CIJ et amener Israël à la mettre en œuvre. Les ambassadeurs arabes ont apprécié les efforts incessants de l’Algérie pour défendre la cause palestinienne.

Empêcher des actes de génocide contre les Palestiniens

Pour sa part, l’ambassade de l’État de Palestine en Algérie a salué les instructions du Président Tebboune, données à la mission permanente de l’Algérie auprès des Nations Unies pour demander la tenue d’une telle réunion. Vendredi dernier, la CIJ avait ordonné à l’État d’Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher des actes de génocide contre les Palestiniens et améliorer la situation humanitaire à Gaza.

Depuis le 7 octobre, la guerre dans la bande de Gaza a fait plus de 26 750 morts, dont la majorité sont des femmes et des enfants, et plus de 65 600 blessés, selon un dernier bilan provisoire.