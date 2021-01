L’album « Made In Lagos » de Wizkid à l’honneur

Cela fait à peine quelques mois que l’album de Wizkid « Made In Lagos » est sorti et il fait déjà des vagues dans le monde entier. L’album, acclamé par des éloges, vient de remporter une autre énorme reconnaissance. Il figure parmi les « 12 meilleurs albums de 2020 » du Vogue britannique.

Wizkid est au sommet de son art depuis qu’il est passé sous les feux de la rampe dans une industrie avec des chanteurs talentueux car il a su faire passer sa musique dans le monde entier. Son album « Made In Lagos », sorti il y a quelques semaines, a été bien accueilli par les fans et les amateurs de bonne musique, sur toutes les plateformes de streaming.

L’album « Made in Lagos », qui présente un groupe incroyable d’artistes de la diaspora noire, parmi lesquels Burna Boy, Skepta, Damian Marley, H.E.R et Ella Mai, a brisé les barrières, depuis sa sortie, et a maintenant été reconnu par le magazine Vogue comme figurant parmi les meilleurs albums de 2020. Sur la liste « British Vogue’s 12 best albums of the year », figurent également « Black Is King » de Beyoncé, « Act II : The Patents of Nobility (The Turn) » de Jay Electronica, « Send Them To Coventry » de Pa Salieu, entre autres.

« Y a-t-il eu un autre disque cette année qui était assez addictif ? Pour son quatrième album, WizKid a réuni des musiciens de toute la diaspora noire en Afrique, dans les Caraïbes, au Royaume-Uni et aux États-Unis en fusionnant leur travail dans un somptueux ragoût qui incorpore Afrobeats, R&B, reggae… », a écrit British Vogue à propos de son album « Made In Lagos » de Wizkid.

« Les pistes qui en résultent ne semblent jamais s’user, peu importe le nombre de fois que vous les rejouez. C’est la pop à son meilleur, et à cet âge d’or de la musique mondiale, Wizkid veut que vous vous rappeliez qu’il est Africain, né au Nigeria », a-t-il ajouté.