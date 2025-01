L’Afrique mobilise une réponse immédiate face à l’épidémie de Marburg en Tanzanie

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a annoncé qu’il mobilisait un soutien important pour aider la Tanzanie à contenir l’épidémie de maladie à virus de Marburg (MVD) après que le pays a confirmé un cas et identifié 25 autres suspects dans la région nord-ouest de Kagera. .

Pour soutenir les efforts du gouvernement tanzanien, l’agence de santé publique de l’Union africaine s’engage à verser 2 millions de dollars américains pour renforcer les mesures de réponse immédiate, notamment le déploiement d’experts en santé publique, le renforcement des diagnostics et l’amélioration de la prise en charge des cas. Cela survient après que la Présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a confirmé, lundi, la deuxième épidémie de maladie à virus de Marburg (MVD) dans le pays en deux ans.

Fournir un soutien sur le terrain à la surveillance

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hassan a déclaré que les tests de laboratoire effectués au laboratoire mobile de Kabaile, dans la région nord-ouest de Kagera, et confirmés plus tard à Dar es Salaam, ont identifié une personne dans le district de Biharamulo infecté par MVD.

« En réponse à cette menace urgente, le CDC Afrique mobilise un soutien important pour aider la Tanzanie à contenir l’épidémie. Une équipe de douze experts en santé publique sera déployée dans le cadre d’une mission avancée dans les prochaines 24 heures. L’équipe multidisciplinaire comprend des épidémiologistes, des experts en communication des risques, en prévention et contrôle des infections (IPC) et des laboratoires pour fournir un soutien sur le terrain à la surveillance, à l’IPC, au diagnostic et à l’engagement communautaire », a déclaré l’agence de santé publique de l’Union africaine dans son communiqué.

Obtenir un engagement politique pour la réponse

Le directeur général du CDC Afrique, le Dr Jean Kaseya, a ajouté le communiqué, s’est engagé avec la Présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan et le ministre de la Santé pour assurer la coordination des efforts et obtenir un engagement politique pour la réponse.

« Africa CDC se tient fermement aux côtés de la Tanzanie dans ce moment critique. Pour soutenir les efforts du gouvernement, nous engageons 2 millions de dollars pour renforcer les mesures de réponse immédiate, notamment le déploiement d’experts en santé publique, le renforcement des diagnostics et l’amélioration de la gestion des cas. En nous appuyant sur la réponse louable de la Tanzanie lors de l’épidémie de 2023, nous sommes convaincus qu’une action rapide et décisive, combinée à notre soutien et à celui d’autres partenaires, permettra de maîtriser cette épidémie », a déclaré le Dr Kaseya.

Engagement à travailler en étroite collaboration

Africa CDC a annoncé qu’il s’engage à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement tanzanien, les partenaires régionaux, les organisations internationales et les parties prenantes mondiales, y compris l’Organisation mondiale de la santé, pour arrêter la propagation du virus de Marburg.

Le virus de Marburg, une maladie hautement contagieuse et souvent mortelle, est similaire à Ebola et se transmet aux humains par les chauves-souris frugivores et les singes. La dernière épidémie en Tanzanie marque la deuxième rencontre du pays avec le virus mortel, après celle survenue dans le district de Bukoba, dans la région de Kagera, en mars 2023, qui a entraîné neuf cas et six décès.