L’Afrique est un paradis pour Eudoxie Yao

La sulfureuse « go bobaraba » ivoirienne, Eudoxie Yao, se sent très bien en Afrique, contrairement à ceux qui pensent qu’elle aurait envie de retourner en France. La future madame Grand P nage dans le bonheur et trouve le continent noir comme un paradis terrestre. C’est une réponse à Serge Kama, qui l’aurait dénigrée sur les réseaux sociaux, selon elle.

Dans un direct sur sa page Facebook, Serge Kama, a indiqué que Mike le Bosso a donné la chance à Eudoxie Yao, qui rêvait de venir en France. Ce dernier voudrait tellement aider les artistes qui veulent éclore, qu’« il aurait fait venir la « go bobaraba » ivoirienne, qui n’avait que 1 à 2 titres et dont le crédit n’était pas énorme pour lui trouver des spectacles », selon Serge Kama. Mais, Eudoxie Yao n’a pas apprécié cette sortie, qu’elle considère comme médisant.

« Il (Serge Kama) vient me dénigrer pour dire que moi je rêvais d’aller en Europe, sur quelle base. Moi je n’ai jamais rêvé d’aller en France. La France est un beau pays, mais ça n’a jamais été mon pays de rêve. C’est en Israël que j’ai toujours rêvé d’aller, car c’est la terre de Jésus Christ », a indiqué Eudoxie Yao.

« Je suis allée en France avec quatre sons; je suis ce que je suis, mais je fais toujours guichets fermés. Il y a toujours du monde à mes spectacles, c’est ma grâce. J’avais plusieurs dates que j’ai commencé à refuser, car Mike ne me donnait pas mon argent après prestations », a-t-elle révélé. « Moi, je suis trop bien en Afrique. L’Afrique, c’est le paradis. En Europe, même tu t’en vas faire une tournée, on te donne combien ? Le cachet coûte combien, si c’est 1 000 ou 2 000 euros (1 300 000 FCFA), la personne qui te fait partir prend la moitié. Ceux mêmes qui vont faire les tournées en Europe, ils n’ont rien par rapport à ceux qui font les tournées en Afrique », a-t-elle ajouté.

Pour rappel, la fameuse tournée organisée par Mike le Bosso, dont fait allusion Serge Kama, a été une mésaventure pour Eudoxie Yao. Non seulement la femme de Grand P n’a pas reçu son argent et a été défigurée, une fois terminée, elle est aussitôt rentrée. À l’époque, elle avait même fait une vidéo, pour dénoncer sa situation.