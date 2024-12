L’Afrique du Sud soutient l’adhésion du Nigeria au G20

L’Afrique du Sud a annoncé son soutien à la candidature du Nigeria pour rejoindre le G20, marquant un tournant dans la représentation africaine sur la scène internationale. Ce geste stratégique vise à renforcer l’influence du continent, avec l’Union africaine récemment admise au sein du groupe.

Lors de la cérémonie officielle de prise de la présidence sud-africaine du G20 au Cap, Cyril Ramaphosa a fait une annonce majeure qui pourrait redessiner les contours de la représentation africaine sur la scène internationale. Le président sud-africain a déclaré que son pays soutiendrait pleinement la candidature du Nigeria pour devenir membre du G20. Une position qui marque un tournant dans les relations bilatérales entre les deux géants africains et dans la quête d’une voix plus forte pour le continent.

Le poids croissant de l’Afrique dans le G20

L’Afrique du Sud, unique membre africain du G20 depuis sa création, a longtemps porté seule le poids de la représentation du continent dans ce groupe élitiste. L’admission récente de l’Union africaine en tant que membre permanent lors du sommet de New Delhi a ouvert une nouvelle ère. En soutenant la candidature du Nigeria, Pretoria semble vouloir renforcer cette dynamique et élargir la portée de l’influence africaine sur les grandes questions mondiales.

Le Nigeria, première économie d’Afrique et pays le plus peuplé du continent, a officiellement exprimé lundi son intention de rejoindre le G20. Lors de la 11ᵉ session ministérielle de la commission binationale entre l’Afrique du Sud et le Nigeria, Bianca Odumegwu-Ojukwu, ministre d’État nigérian aux affaires étrangères, a présenté cette demande. Ce geste stratégique vise à consolider la place du Nigeria sur la scène internationale tout en profitant de l’appui précieux de Pretoria.

Une présidence sud-africaine aux ambitions multiples

Cyril Ramaphosa a profité de cette annonce pour présenter les priorités de la présidence sud-africaine du G20. Face aux défis globaux, tels que les crises climatiques, les conflits géopolitiques et l’instabilité économique, Pretoria entend mobiliser des efforts internationaux pour renforcer la résilience face aux catastrophes et assurer la viabilité de la dette des pays à faibles revenus.

Si la candidature du Nigeria est acceptée, elle marquerait une étape décisive dans la reconnaissance du poids politique et économique de l’Afrique. Avec l’Union africaine désormais membre permanent, l’ajout d’un autre représentant africain au G20 pourrait amplifier les perspectives du continent sur des sujets cruciaux comme la justice climatique, la dette et les inégalités globales.