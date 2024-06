L’Afrique au Championnat du Monde des Sports Électroniques en Arabie Saoudite, 60 millions de dollars de gains

Riyad, 26 juin 2024: L’Arabie Saoudite s’apprête à accueillir un événement de grande envergure dans le domaine des sports électroniques avec le lancement du premier Championnat du Monde des Sports Électroniques. Des pays africains seront présents pour tenter de remporter le jackpot.

Organisé par l’Union Saoudienne des Sports Électroniques en collaboration avec l’Autorité Générale du Divertissement, ce tournoi se déroulera du 3 juillet au 25 août et réunira plus de 1500 joueurs professionnels venant du monde entier pour se disputer des prix d’une valeur totale de 60 millions de dollars.

La diffusion de cet événement sera assurée par le groupe MBC, qui a acquis les droits de diffusion sur sa chaîne MBC ACTION, ainsi que sur les plateformes numériques « Shahid » et « WIZZO ». Cette collaboration permettra aux fans de gaming de suivre les compétitions les plus palpitantes, d’avoir accès à des reportages exclusifs, des interviews en coulisses et d’autres contenus captivants.

L’Afrique présente au rendez-vous

L’Afrique de l’Ouest ne sera pas en reste dans ce tournoi mondial. Des équipes et des joueurs de plusieurs pays africains, notamment du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Nigeria, se sont qualifiés pour participer à cette compétition prestigieuse. Leur présence souligne l’essor rapide des sports électroniques sur le continent africain, où de plus en plus de jeunes se tournent vers cette nouvelle forme de compétition.

La participation de joueurs africains à un tel événement offre une vitrine exceptionnelle pour les talents du continent. Elle permet également de renforcer les liens entre les différentes communautés de gamers à travers le monde et de promouvoir les compétences et le potentiel des joueurs africains sur la scène internationale. L’Afrique est souvent considérée comme une grande plateforme de talents pour l e-sport.

Outre les compétitions, ce championnat mondial vise à encourager le développement des infrastructures de sports électroniques dans les pays participants, y compris en Afrique. Cela inclut la création de centres de formation, l’organisation de tournois locaux et régionaux, et la mise en place de programmes éducatifs pour soutenir la croissance de cette industrie en plein essor.