Koffi Olomidé infidèle ? La réaction de sa fille Didi Stone

Il y a quelques jours, l’ambiance était bien conviviale chez les Olomidé. Didi Olomidé, fille de la légende congolaise de la rumba, célébrait son anniversaire. À l’occasion de cet évènement spécial, la jeune mannequin a été bien gâtée par son papa. Mais une rumeur vient pourrir l’ambiance. Selon une vidéo, l’artiste aurait été infidèle à sa femme. Didi Stone se prononce sur la situation.

Il y a seulement quelques jours, Didi Stone, la fille de l’artiste congolais Koffi Olomidé, fêtait son anniversaire. Son père a profité de cette occasion spéciale pour surprendre positivement sa fille en lui offrant un merveilleux cadeau. Sur les photos publiées sur les réseaux sociaux, on voit les images d’une famille heureuse et complice. Le roi de la rumba était entouré de sa fille Didi Stone avec qui il a l’habitude de s’afficher fièrement sur les réseaux sociaux, et de son épouse Ariane. Rien ne présageait que cette famille allait faire face à une épreuve de sitôt.

En effet, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, fait polémique. On y voit le seigneur de la musique congolaise faire un baiser pour le moins tendre à une femme. Chose curieuse, cette femme n’est pas son épouse, mais la jeune artiste congolaise Cindy le Cœur. La jeune femme fait partie du groupe Quartier Latin au sein duquel elle occupe le poste de Directrice artistique. Notez que le fondateur de ce groupe n’est autre que Koffi Olomidé lui-même.

Le bisou 😘😘

de koffi a Cindy qui a fait craqué aliana 12e dans et Didistone olomidé.

Mais bon bref tout Kin est au courant de l'histoire Koffi/Cindy depuis…

Ne me dite pas que seule vous , n'étiez pas au courant! 🤔🤔 pic.twitter.com/7v57En7q5E — 𝐄𝐒𝐏𝐑𝐈𝐓 𝐂𝐎𝐍𝐆𝐎𝐋𝐀𝐈𝐒 ® 🇨🇩 (@EspritCongolais) July 27, 2020

Didi Stone Unfollow Koffi Olomidé

De nombreux soupçons pesaient sur une probable relation amoureuse entre Cyndi le Cœur et le grand Mopao depuis longtemps. Cette vidéo n’a fait que donner une preuve aux internautes. Après la diffusion de cette vidéo, la réaction de Didi Stone ne s’est pas faite attendre. La mannequin a non seulement unfollow son père, mais elle a aussi supprimé toutes les vidéos et photos de son papa sur son compte Instagram. Une vive réaction qui a suscité des milliers de commentaires des internautes.

Énervée par certains commentaires qui étaient une critique acerbe de sa réaction, la jeune femme n’a pas caché sa colère. Le Grand Mopao ne s’est pas prononcé sur cette affaire jusque-là.

Œil sûr Les Événements des Oscar Des Femmes Congolais 243• Kinshasa Sous Contrôle – Koffi Olomide X Didi-stone…