Kenya : Retrait surprise des nouvelles taxes du budget 2024-2025

À la surprise générale, la présidence kényane a annoncé ce 18 juin 2024 le retrait de plusieurs projets de nouvelles taxes du budget 2024-2025, juste avant son examen au parlement. Parmi les mesures supprimées figurent une TVA de 16 % sur le pain et une taxe de 2,5 % sur les véhicules à moteur.

Cette annonce intervient après une réunion des parlementaires de la majorité, ce qui met fin à des semaines de débats houleux et de manifestations publiques.

La voix du peuple a été entendue

Des centaines de Kényans se sont rassemblés près du Parlement pour exprimer leur mécontentement face aux nouvelles taxes proposées. Cette pression populaire a été un facteur déterminant pour amender le projet de loi de finances. « Grâce à la participation de la population, le peuple kényan a eu son mot à dire », s’est félicité le président William Ruto dans un communiqué. Le projet de loi amendé prévoit la suppression de plusieurs taxes controversées :

· TVA de 16% sur le pain ;

· TVA de 16% sur le transport du sucre ;

· TVA de 16% sur les services financiers ;

· TVA de 16% sur les opérations de change ;

· Taxe de 2,5% sur les véhicules à moteur.

En outre, des taxes sur les paiements mobiles et sur l’huile végétale ont également été retirées. Ces mesures étaient jugées particulièrement pénalisantes pour les classes modestes et moyennes, dans un contexte économique déjà difficile.

A Lire aussi : Kenya : Fusillade sanglante au tribunal de Nairobi

Une politique fiscale controversée

Depuis son élection en août 2022, le président Ruto fait face à une opposition grandissante concernant sa politique fiscale. Initialement perçu comme un défenseur des plus modestes, Ruto a augmenté l’impôt sur le revenu et les cotisations santé, doublé la TVA sur l’essence, et proposé de nouvelles taxes pour financer le budget. Ces mesures ont provoqué des tensions sociales, exacerbées par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine.

Objectifs économiques du budget 2024-2025

Le budget 2024-2025 vise à réduire le déficit budgétaire à 3,3% du PIB, contre 5,7% pour l’exercice en cours. Le ministre des Finances, Njuguna Ndung’u, a souligné que la collecte de ressources fiscales adéquates est essentielle pour soutenir la croissance et la reprise économique. Malgré une inflation annuelle de 5,1% en mai, le gouvernement reste optimiste quant à la relance économique du pays.

L’avenir est encore incertain

Ce revirement de dernière minute suscite autant d’espoir que d’incertitude. Si le retrait des taxes soulage de nombreux Kényans, il laisse également des questions ouvertes sur la manière dont le gouvernement financera ses projets ambitieux sans ces recettes fiscales. Le débat au parlement s’annonce donc déterminant pour définir les contours d’une politique économique qui doit jongler entre croissance, équité et viabilité budgétaire.