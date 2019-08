Kenya : pourquoi les Kényans sont privés de bière

Les populations kényanes sont privées de… bière tout au long du week-end. En raison des bars qui seront fermés. Pourquoi ?

Les autorités kényanes ont annoncé que les bars seront fermés, à compter de samedi 24 août 2019. Une bonne partie des populations resteront donc privées de boisson alcoolisée durant tout le week-end. Pourquoi cette décision ? Les autorités sont d’avis qu’elle permettra de faciliter le recensement de la population, qui va durer une semaine à compter de samedi.

« Nous fermerons tous les bars (…) pour permettre le recensement », a déclaré le ministre de l’Intérieur, Fred Matiang’i, qui précise que le but de l’exercice est d’obtenir des données fiables et détaillées sur la taille et la répartition de la population de ce pays d’Afrique de l’Est.

Cette décision des autorités de fermer les bars est très mal perçue par les Kényans, sur les réseaux sociaux, n’ont pas manqué de faire part de leur déception causée par cette mesure. Pour leur part, les propriétaires de bars estiment que la décision du gouvernement leur fera subir des pertes colossales. Confiant que leurs recettes sont « multipliées durant les week-ends ». Et que c’est une « mauvaise décision que de penser fermer les bars un week-end ».

De son côté, le gouverneur de Machokos, ville située à 63 kilomètres au sud-est de Nairobi, applaudit des deux mains, jugeant que la décision sera l’occasion pour les familles d’être ensemble durant le week-end.