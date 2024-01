Kenya : deux arrestations après le meurtre de l’athlète ougandais Benjamin Kiplagat

La police kényane a interpellé deux individus suite au meurtre de l’athlète ougandais Benjamin Kiplagat. Ce dernier a été retrouvé mort dans une voiture après avoir reçu plusieurs coups de couteau.

Benjamin Kiplagat, athlète ougandais âgé de 34 ans, a été retrouvé mort, hier lundi 1er janvier 2024. Son corps a été abandonné dans une voiture non loin de la ville d’Eldoret, à l’Ouest du Kenya. Selon la presse locale, Benjamin Kiplagat a reçu plusieurs coups de couteau à la poitrine et au cou.

La police kényane a annoncé avoir interpellé deux individus suspectés d’être en lien avec le meurtre de l’athlète. L’un des suspects a été arrêté en possession d’un couteau, considéré comme l’arme du crime. « Les deux suspects sont des criminels connus qui terrorisaient la population. L’enquête en est à un stade avancé et nous pourrions les présenter à la justice demain (ce mardi) ».

Qui a tué Benjamin Kiplagat ?

L’enquête se poursuit pour en savoir plus sur ce drame. Mais d’ores et déjà, la piste d’un règlement de compte n’est pas écartée. Surtout que Benjamin Kiplagat n’est pas un athlète ordinaire. En effet, le trentenaire a représenté l’Ouganda au niveau international dans le 3000 mètres steeple. Il a notamment pris part à plusieurs Jeux olympiques et championnats du monde. L’athlète a surtout attiré l’attention dans les catégories de jeunes.

Benjamin Kiplagat avait, en effet, décroché la médaille d’argent lors du 3 000 m steeple des championnats du monde junior en 2008. Il avait aussi été médaillé de bronze aux championnats d’Afrique, en 2012. Sans compter sa participation aux demi-finales des Jeux olympiques de Londres, en 2012. L’Ougandais avait également pris part aux Jeux de Rio 2016.