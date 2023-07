Kenya : des manifestations de l’opposition réprimées dans le sang

Des manifestations de l’opposition violemment réprimées par la police ont entraîné la mort de six personnes, ce mercredi, dans plusieurs villes du Kenya.

La journée de ce mercredi n’a pas été paisible à Nairobi et ses environs. Répondant à l’appel de l’opposition conduite par Raila Odinga, des manifestants se sont jetés dans les rues pour protester contre la vie chère et les nouvelles taxes introduites par la nouvelle loi de finances promulguée, début juillet, par le Président William Ruto.

Une violente répression policière

La police a été déployée pour réprimer ces manifestations non autorisées. En réaction à l’usage de grenades lacrymogènes par les hommes en uniforme, les manifestants lançaient des pierres. Le bilan, selon des sources policières, fait état de six morts : trois à Mlolongo, près de la capitale Nairobi, « où un groupe de manifestants avait bloqué la route pour protester et nous en avons aussi deux autres à Kitengela et un à Emali », villes respectivement situées à 30 km et 120 km au Sud de Nairobi.

Dans le bidonville de Mathare, situé dans la capitale, et à Mombasa, ville portuaire située au sud du pays, les affrontements ont été particulièrement violents. « La vie est devenue très difficile. Les prix ont augmenté et les conditions de vie sont désormais insoutenables. Nos enfants ne vont pas à l’école, nous n’avons pas les moyens de nous nourrir. Nous ne pouvons plus aller travailler à cause des manifestations. Nous n’avons pas d’options. Nous ne savons pas ce que cela donnera avec le gouvernement actuel », s’est lamentée une habitante de Mathare. Dans la capitale, les commerces ont tout simplement fermé et la police a été déployée à tous les coins de rue.

Une spirale de violences

Ces manifestations organisées par l’opposition dans les villes kényanes remontent à plusieurs mois et coûtent la vie à plusieurs Kényans. Il y a juste cinq jours (le 7 juillet), au moins trois personnes ont péri à l’occasion de manifestations tenues dans différentes villes du pays. Au cours d’une conférence de presse organisée, ce jour, Raila Odinga a insisté sur le caractère pacifique des manifestations : « Nous avons toujours dit que ces réunions restent pacifiques jusqu’à ce que la police décide de les disperser avec des balles et des gaz lacrymogènes ». Plusieurs ONG condamnent la violence avec laquelle la police réprime les manifestations.

