Kenya : Manifestations de la jeunesse contre l’ajustement fiscal destiné à payer le FMI

Face à l’adoption d’un budget d’austérité par le Parlement kenyan, des manifestations massives secouent le pays. L’organisation Lucha International dénonce ces mesures dictées par le FMI et appelle à la solidarité internationale avec le peuple kenyan. Entre répression policière et crise économique, la tension monte dans les rues de Nairobi.

L’organisation Unité internationale des travailleuses et travailleurs (UIT-QI), aussi connue sous le nom de Lucha International, apporte son soutien aux manifestations qui secouent actuellement le Kenya. Ces protestations font suite à l’adoption d’un nouveau budget par le Parlement kenyan, soutenu par le gouvernement du président William Ruto.

Ce plan fiscal vise à augmenter les taxes sur plusieurs produits de base afin de rembourser la dette extérieure du pays auprès du FMI. Selon Lucha International, ces mesures d’austérité risquent d’aggraver la situation déjà précaire d’une grande partie de la population kényane. L’organisation rappelle que « 31 millions [de Kényans] vivent dans la pauvreté et 73 % souffrent de graves difficultés financières ou n’arrivent pas à joindre les deux bouts« .

Face à ces mesures, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour exprimer leur opposition. Les manifestations ont été particulièrement intenses à Nairobi, où des protestataires ont tenté de pénétrer dans le Parlement le jour du vote. La répression policière aurait fait, selon certaines organisations citées par l’UIT-QI, 17 morts, 86 blessés et 52 arrestations.

Pendant ce temps, les policiers kényans sont envoyés en Haïti

Lucha International dénonce vivement cette répression et appelle à « la justice pour les manifestants assassinés et la punition immédiate de ceux qui sont matériellement et politiquement responsables« .

L’organisation critique également l’envoi de 600 policiers kényans en Haïti dans le cadre d’une intervention militaire internationale. Elle y voit une contradiction flagrante, le gouvernement Ruto réprimant les manifestations sur son sol tout en participant à une opération extérieure controversée.

La situation reste tendue au Kenya, où les mouvements sociaux continuent de se mobiliser contre ces mesures d’austérité. Lucha International appelle à « l’unité des luttes des peuples contre les plans de famine et de répression de l’impérialisme et des gouvernements« .