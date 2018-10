Kenya : deux députés devant le juge pour incitation à la haine tribale

Au Kenya, deux députés ont été attraits à la barre pour incitation à la haine tribale. Ces élus ont été arrêtés lundi 22 octobre suite aux affrontements communautaires dans le comté de Marsabit, dans le nord de ce pays d’Afrique de l’Est.

Depuis ce mardi matin, Ali Dido Rasso et Chachu Ganya, deux députés kényans, sont accusés d’avoir embrasé le conflit ethnique opposant les Borana et les Gabra depuis plusieurs semaines. Les deux clans s’affrontent régulièrement, notamment pour l’accès aux ressources naturelles, eau et pâturages, pour les animaux. Pour cette fois les violences ont débuté le 9 octobre, relève RFI qui parle d’un bilan qui s’élève à une quinzaine de morts, avec plus de 650 familles ont été déplacées et une quinzaine d’écoles ont fermé.

Depuis deux semaines, le conflit a pris des proportions inquiétantes poussant certaines écoles à fermer. C’est ce contexte que le ministre kényan de l’Intérieur, Fred Matiangi, a promis que des actions fermes seront prises contre les politiciens qui ont embrasé la situation.

Interrogés la semaine dernière, Ali Dido Rasso et Chachu Ganya ont été arrêtés puis présentés devant une cour de Nairobi. Ce mardi 23 octobre 2018, le procureur a demandé une prolongation de leur détention pour une durée de 21 jours, le temps pour les enquêteurs de continuer leur travail et notamment d’interroger des témoins encore en deuil, souligne RFI.