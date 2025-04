Kelly Bado signe un album lumineux et universel avec Belles âmes

Avec son nouvel opus Belles âmes, disponible le 2 mai, Kelly Bado offre une œuvre rayonnante qui transcende les frontières culturelles, linguistiques et émotionnelles. Une célébration poétique de la bonté qui persiste en chacun de nous, malgré nos fragilités.

Belles âmes est une invitation à un double voyage – introspectif et intercontinental.

Née en Côte d’Ivoire et établie à Winnipeg, au Canada, l’artiste franco-manitobaine fusionne les rythmes de son héritage africain, l’élégance de la chanson française et la profondeur du gospel américain. Cette alchimie musicale, à la fois lumineuse et profonde, reflète parfaitement l’identité plurielle de cette artiste déjà couronnée aux Western Canadian Music Awards et récemment mise à l’honneur lors du prestigieux gala Black and Proud.

Ce nouvel album s’affirme comme une méditation poétique sur la condition humaine – ses incertitudes, ses cicatrices, ses élans d’amour et ses moments d’illumination. Dès les premières mesures du titre éponyme, la voix enveloppante de Kelly Bado établit une connexion immédiate avec l’auditeur, touchant directement les fibres les plus sensibles de l’âme.

L’album regorge de compositions marquantes, telles que Jardin secret, qui nous convie à l’introspection et à la redécouverte de soi, ou encore La danse, véritable hymne à l’allégresse et à l’authenticité. Ces textes profonds sont magnifiés par des arrangements sophistiqués mêlant percussions traditionnelles africaines, productions pop contemporaines et chaleureux accents soul.

Qui sommes-nous vraiment ?

Dans une époque en quête de sens, Belles âmes pose avec une désarmante simplicité la question fondamentale : « Qui sommes-nous vraiment ? » Et y répond avec une sensibilité rare : des êtres imparfaits mais porteurs d’une flamme intérieure inextinguible. « Les belles âmes font de belles âmes », chante-t-elle avec conviction, nous rappelant que la compassion et la bienveillance peuvent être des forces transformatrices, même dans nos périodes de doute et d’adversité.

Cette recherche de profondeur et cette volonté de créer des ponts entre les cultures se manifestent également dans la trajectoire artistique de Kelly Bado. Révélée au grand public québécois lors de sa participation à l’émission La Voix Québec, elle avait alors ému jusqu’aux larmes Paul McCartney avec son interprétation vibrante de Let It Be. Depuis, elle poursuit son chemin avec une intégrité remarquable, accumulant distinctions et prestations scéniques mémorables, tout en restant profondément attachée à ses racines multiculturelles.

Belles âmes paraît sous le label Odd Doll Records, une première dans le paysage musical manitobain – un label entièrement fondé et dirigé par des femmes, en collaboration avec The Orchard. Créé par Elise Roller et Claire Boning, Odd Doll Records s’est donné pour mission de revitaliser la scène musicale canadienne en y introduisant davantage de diversité et de représentativité. Le choix de Kelly Bado comme première artiste signée témoigne éloquemment de leur engagement à promouvoir des voix singulières et authentiques.

Alors que l’artiste s’apprête à entreprendre une tournée à travers le Canada, le Québec et l’Europe en 2025, Belles âmes s’impose d’ores et déjà comme une œuvre essentielle pour tous ceux qui recherchent une musique qui résonne tant avec l’esprit qu’avec le cœur – une œuvre universelle qui célèbre notre humanité partagée dans toute sa complexité et sa beauté.