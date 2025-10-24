Kaylia Nemour, de la déception au triomphe : première championne du monde africaine de l’histoire

Entre larmes de déception et sourire de triomphe, Kaylia Nemour aura vécu toutes les émotions en l’espace de 24 heures aux Championnats du monde de gymnastique artistique de Jakarta. Après une quatrième place frustrante au concours général jeudi suite à une chute, la gymnaste algérienne a dominé la finale des barres asymétriques ce vendredi, réalisant une prestation parfaite. La gymnaste algérienne entre ainsi un peu plus dans l’histoire du sport africain.

À seulement 18 ans, Nemour devient la première gymnaste africaine de l’histoire à être sacrée championne du monde. Une consécration qui s’ajoute à son titre olympique décroché l’an dernier à Paris, où elle avait déjà offert à l’Afrique sa première médaille d’or olympique en gymnastique.

Avec une note exceptionnelle de 15,566 points, la jeune championne a survolé la compétition, devançant largement la Russe Angelina Melnikova (14,500 points) et la Chinoise Yang Fanyuwei qui complètent le podium. Un écart impressionnant de plus d’un point avec sa dauphine qui témoigne de la domination absolue de l’Algérienne sur son agrès de prédilection.

De l’amertume à la gloire en 24 heures

La veille, pourtant, Kaylia Nemour avait connu l’amertume. Deuxième provisoire pendant la majorité du concours général, elle avait terminé à la quatrième place avec 54,564 points, manquant le podium de seulement 0,069 point après une erreur et une chute lors de sa dernière diagonale au sol. Une déception visible sur son visage, le regard baissé vers le sol après avoir reçu sa note finale.

Mais la native de Saint-Benoît-la-Forêt a su rapidement se remobiliser. Dernière à passer sur l’agrès lors de la finale des barres asymétriques, elle a ravi ses supporters qui lui ont réservé une ovation dès sa sortie. Dans son justaucorps vert pailleté aux couleurs de l’Algérie, elle a célébré avec émotion ce premier sacre mondial tant attendu.

« Mon deuxième rêve après les JO »

« Ce n’était pas évident de passer dernière d’une finale mondiale, on m’attendait et je suis très contente d’avoir franchi cette étape. C’était vraiment mon deuxième rêve après les Jeux Olympiques« , a confié la championne après sa victoire, visiblement émue.

Cette médaille d’or vient couronner une année 2025 exceptionnelle pour Nemour, qui avait déjà dominé les étapes de Coupe du monde au Caire et à Tachkent, confirmant son statut de référence absolue aux barres asymétriques. Son enchaînement d’une fluidité incroyable, comprenait notamment l’élément qui porte désormais son nom, le Nemour.

Cette victoire historique suscite une immense fierté en Algérie et dans toute l’Afrique. Depuis son titre olympique, la gymnastique connaît un développement sans précédent en Algérie, avec une explosion du nombre d’inscriptions dans les clubs. Un engouement populaire que Nemour savoure particulièrement : « J’ai un soutien extraordinaire du peuple algérien » Olympics, avait-elle déclaré avant les Mondiaux.

Les Championnats du monde ne sont pas terminés pour Kaylia Nemour. Elle participera encore à la finale de la poutre samedi 25 octobre, où elle pourrait ajouter une nouvelle médaille à sa collection déjà impressionnante.