Kambua annonce qu’elle attend son deuxième bébé

Après sept ans de lutte contre l’infertilité, la musicienne kényane Kambua Mathu a annoncé, vendredi, qu’elle était enceinte de son deuxième enfant. Elle a informé ses fans sur ses pages de médias sociaux, en remerciant le Seigneur de l’avoir à nouveau bénie après des semaines de spéculations en ligne.

Kambua Mathu a partagé le message réconfortant à côté d’une photo d’elle affichant une bosse visible. « Dieu de Sarah… Dieu de Hannah… Dieu de Kambua ! Juste au moment où je pensais que tu en avais trop fait…! Tu l’as encore fait ! », a-t-elle écrit.

En septembre 2019, la présentatrice de Citizen TV et son mari, le pasteur Jackson Mathu, ont accueilli un bébé nommé Nathaniel Muhoro Mathu. Kambua s’est tournée vers les médias sociaux et a parlé ouvertement de son expérience d’accouchement et de sa césarienne.

Elle déclara alors : « C’est moi qui remercie Dieu de pouvoir rentrer dans l’une de mes robes de pré-grossesse. Mon corps a beaucoup changé et j’embrasse tout. Je me suis étiré d’une manière que je n’aurais jamais imaginée possible! Dieu n’est-il pas étonnant ? Et puis, j’ai vécu une césarienne. Ce n’est pas du tout évident de se remettre d’une telle expérience. Ce n’est pas une blague ! J’ai choisi d’être tendre avec moi-même. En me donnant le temps. J’ai besoin de guérir ».

À rappeler que Kambua est mariée au pasteur Mathu depuis huit ans. Durant sept, ils ont eu du mal à avoir un bébé, alors que les spéculations allaient bon train, en ligne. Après avoir donné naissance il y a à peine un an, elle attend déjà un deuxième bébé. Cette nouvelle a été bien accueillie sur les réseaux sociaux, puisqu’elle a été félicitée par ses nombreux fans sur son Instagram, qui compte plus d’1,1 d’abonnés.