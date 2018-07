Kalidjata Meité : des doigts de fée pour votre peau

Comprendre les besoins de sa peau (noire) et y répondre. Telle a été la démarche de Kalidjata Meité, créatrice de la marque de cosmétiques

Kali’s pearl. Elle offre, depuis quelques mois déjà, la gamme Souveraine à toutes les femmes qui souhaitent être maîtresses de leur beauté.

De la cosmétique sur mesure pour toutes les femmes, surtout celles qui ont la peau noire. La définition rend bien compte de l’ambition de la gamme Kali’s pearl dévelopée par Kalidjata Meité, une jeune Française née dans l’Hexagone de parents ivoiriens, elle passe son enfance en Côte d’Ivoire, mais le retour en France est difficile. Surtout pour sa peau et celle de ses frères. Leur épiderme a dû mal à s’adapter au nouveau climat qui est le leur. Pis, un dermatologue diagnostique même une gale. Il n’en est rien, seul la méconnaissance des besoins de la peau noire du praticien est en cause.

A l’adolescence, son chemin croise celui d’une autre dermatologue qui, cette fois-ci, lui indiquera la voix à suivre. « C’était une Européenne qui connaissait bien la peau noire. Etre à son contact a été très formateur. » Kalidjata Meité décide donc de poursuivre les études qui lui permettront de concevoir les produits qui lui conviendront le mieux. Son Deug en sciences de la vie en poche, elle effectue un stage et formule déjà des soins colorants pour les premiers cheveux blancs au sein des laboratoires Lazartigues. C’est en 1998. Cinq ans plus tard, elle commence à s’offrir une gamme de soin du visage sans penser véritablement à créer une marque.

Une technicienne pour embellir la peau noire

Les premiers éléments de la gamme Souveraine voient ainsi le jour : des crèmes de jour et de nuit. Mais elles ne seront commercialisées qu’en novembre 2006 aux Galeries Lafayette. Leur particularité : répondre à toutes les insuffisances des peaux noires. « Je suis une fainéante, alors j’ai décidé de faire un soin complet. Elles hydratent, matifient, exfolient, nourrissent, facilitent le renouvellement cellulaire et unifient le teint.» Souveraine, précise Kalidjata Meité, « est une marque faite par une technicienne ». Celle qui veut « changer les codes » de beauté de ses consœurs est ingénieur en chimie industrielle et génie des procédés. Un diplôme auquel s’ajoute, entre autres, un bachelor en conception et évaluation des produits cosmétiques et pharmaceutiques.

Et Kalidjata tient à transmettre son savoir, à l’instar de la dermatologue de sa jeunesse. C’est l’objet de la newsletter disponible sur son site et de ses ateliers. « Informer les femmes noires sur les gestes de beauté», c’est son désir. En commençant notamment par « les aider à déchiffrer l’emballage des produits qui font leur quotidien. Ainsi, elles pourront choisir en connaissance de cause». Les produits Kali’s pearl devraient leur permettre de mettre le pied à l’étrier et le bouche à oreille fonctionne déjà. « Les clientes africaines sont très généreuses parce qu’elles parlent entre elles », affirme Kalidjata Meité.

Kali’s pearl

91 rue du faubourg St Honoré

75008 PARIS

Visiter le site de Kali’s pearl