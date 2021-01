Juliet Ibrahim rêve d’une année 2021 plus magique

L’actrice productrice et chanteuse ghanéenne d’origine libanaise et libérienne, Juliet Ibrahim, a proposé un conseil à ses fans et à ses proches pour commencer l’année. Dans une série de messages, elle a prié pour ses fans, afin que la nouvelle année apporte un changement réel dans leur vie. Elle a noté les manifestations et les pandémies comme des revers pour 2020, mais a exprimé l’espoir que de meilleures choses viendront pour ce nouvel An.

Meilleure actrice dans un rôle principal aux Ghana Movie Awards 2010 pour son rôle dans 4 Play, Juliet Ibrahim a profité des premiers jours du Nouvel An, pour s’adresser à ses nombreux fans à travers le monde virtuel. Elle espère que cette année 2021 soit plus magique que celle qui vient de s’achever et qui a été mouvementée par la pandémie de Covid-19, qui a d’ailleurs été à l’origine de nombreuses crises économiques et sociales dans le monde.

« L’année 2020 a été une traversée imprévisible à travers la pandémie, les manifestations, la perte d’êtres chers et bien d’autres difficultés qui ont rendu la vie assez difficile pour les populations du monde entier. Alors que nous en sommes à une nouvelle année, nous devons tous accepter le fait que chaque année laisser derrière les mauvais souvenirs et les erreurs », a indiqué Juliet Ibrahim.

« Puisse cette nouvelle année apporter un changement réel en vous, pas une répétition d’anciennes habitudes dans un nouveau sac. Puissiez-vous grandir comme du vin, vieux mais en mieux avec le temps ! Chaque année apporte de nouvelles opportunités de vous fondre dans ce que vous voulez être. La vie est la chose la plus intéressante qui ne vous arrivera jamais. Célébrez chaque jour au maximum ! », dit-elle.

Désignée comme la « plus belle femme d’Afrique de l’Ouest », selon A-listers Magazine, Juliet Ibrahim (34 ans) a terminé son message par des vœux du nouvel An à ses 6,3 millions d’abonnés sur sa page Instagram. « Vive la santé, le bonheur et la prospérité en 2021 ! Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une nouvelle année sûre, saine et prospère ! Happy new year 2021», a-t-elle ajouté.