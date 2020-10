Jerusalema, la chanson la plus shazamée au monde

Shazam est une application capable d’identifier la musique, les films, la publicité et les émissions de télévision, sur la base d’un court échantillon joué et en utilisant le microphone de l’appareil. Elle a annoncé que Jerusalema de Master KG, avec des voix de Nomcebo Zikode, était la chanson la plus recherchée sur la plateforme, à travers le monde.

Cette dernière réalisation s’inscrit dans le prolongement de l’acclamation que la piste a acquise depuis sa sortie, en décembre 2019. La chanson, qui a été créée sur YouTube en décembre 2019, est rapidement devenue l’une des préférées de beaucoup et a recueilli plus de 178 millions de vues, à ce jour. Jerusalema a reçu un tel accueil en ligne qu’il a ensuite été inclus dans le deuxième album de Master KG, sorti en janvier 2020.

Il est ensuite devenu viral pendant la période de confinement menant au « Jerusalema Challenge », qui intégrait divers mouvements et tendances sur diverses plateformes de médias sociaux. Un remix mettant en vedette le chanteur nigérian Burna Boy, est sorti le 19 juin 2020, propulsant la chanson dans les charts américains du Billboard.

Jerusalema a, depuis, atteint le numéro un en Belgique, en Roumanie et en Suisse, tout en figurant en bonne place dans le top 10 de plusieurs autres pays européens. Un deuxième remix, mettant en vedette le chanteur vénézuélien Micro TDH et le chanteur colombien Greeicy, est sorti le 17 septembre 2020.

Avec sa ligne de refrain obsédante, faisant référence à la ville sainte (Jérusalem), la chanson a des paroles religieuses en zoulou, mais son tempo optimiste signifie que sa plus grande portée a été hors des murs de toute église ou synagogue.

Le revenu moyen par mille impressions (RPM) pour Jerusalema est estimé à 1,5 million de dollars (837 millions FCFA) au plus bas, en tenant compte de facteurs tels que la situation géographique. Avec 178 millions de vues sur YouTube, Master KG a réalisé un gain estimé à 243 000 dollars (135 ,6 millions FCFA).

Spotify paie en moyenne 0,00318 dollar (1,77 FCFA) par flux. Avec 7,5 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, Master KG a accumulé un total estimé de 82 millions d’auditeurs, soit un montant de 36 052 dollars (environ 21 millions FCFA). Selon News24, Master KG a une moyenne estimée de 41,4 millions de flux par mois.

Nous estimons que Master KG gagne 26 111 dollars (15 millions FCFA) par mois, ce qui correspond à 297 054 dollars (165, 7 millions FCFA) depuis la sortie de la chanson. Il existe d’autres points de vue non monétaires que Jerusalema obtient, tels que 326,6 millions d’impressions sur TikTok.