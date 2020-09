Jerusalema est toujours n°1 sur Shazam Worldwide

Le premier Shazam de Master KG en Afrique du Sud remonte à février 2018, avec sa chanson à succès « Skeleton Move ». Depuis lors, il a été Shazamed à travers le monde. A à ce jour, il a été le plus Shazamed en Afrique du Sud, au Nigeria, en France, en Italie et en Zambie, pour son hit mondial Jerusalema avec la voix de Nomcebo Zikode.

Ce n’est pas une surprise lorsque Master KG a tweeté pour célébrer que la chanson est toujours à la première place. La chanson est tout simplement imparable. « Toujours se détendre, là-bas, sur la première marche du podium », a-t- il a tweeté avec beaucoup de bonheur. La chanson est appréciée à la fois localement et à l’étranger.

La chanson Jerusalema est si spéciale que lors du discours national sur les règlements et restrictions contre la pandémie du Covid-19, le Président Cyril Ramaphosa avait approuvé le « Jerusalema Challenge » et avait appelé tout le monde à participer à la Journée du patrimoine. « J’exhorte tout le monde à profiter de ce jour férié comme du temps en famille, à réfléchir au difficile voyage que nous avons tous parcouru, à se souvenir de ceux qui ont perdu la vie et à se réjouir tranquillement du patrimoine remarquable et diversifié de notre nation », avait-il indiqué.

Un appel auquel la majorité de la population sud-africaine a répondu, jeudi, lors de la Journée du patrimoine. Il faut noter que 2020 est sans doute la meilleure année de la carrière de Master KG. Il a reçu toutes les fleurs, de superstars internationales comme Janet Jackson, Chance The Rapper et Cristiano Ronaldo aussi… Sa chanson a été jouée dans plusieurs pays à travers le monde et est même devenue platine en Italie.

En un mois, le DJ et producteur Master KG, s’est même acheté deux voitures neuves. D’abord, il s’est acheté une BMW Série 3 chère, puis, plus récemment, une voiture de sport Ferrari. Signe que son compte bancaire devient de plus en plus alimenté.