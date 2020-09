Jerusalema de Master KG Feat Burna Boy, version améliorée ou dégradée ?

Après avoir réalisé le chef d’œuvre Jerusalema, le chanteur sud-africain Master KG s’est lancé dans de nouvelles aventures, notamment un featuring avec Burna Boy. Un remix de Jerusalema, lui aussi bien répandu dans le monde et bien dansé aussi, à travers de belles chorégraphies. Seulement, cette version en featuring est-elle meilleure que l’original de Jerusalema ? Ou c’est le contraire ? Le débat est ouvert.



Rappelons que Damini Ebunoluwa Ogulu, né le 2 juillet 1991 connu professionnellement sous le nom de Burna Boy, est un chanteur et compositeur nigérian. Il est devenu célèbre en 2012 après avoir sorti Like to Party, le single principal de son premier album studio.

Quant à Kgaogelo Moagi, plus célèbre sous le nom de Master KG, est un musicien et producteur de disques sud-africain. Il est né le 31 janvier 1996 dans le village de Calais, proche du bourg Tzaneen, dans la province Limpopo, en Afrique du Sud. Il a été propulsé au-devant de la scène par la chanson Jerusalema.