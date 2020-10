Jerusalema de Master KG et Zikode dépasse 100 millions de streams sur Spotify

Master KG s’est exprimé sur Twitter pour confirmer que les différentes versions de sa chanson, Jerusalema, ont dépassé 100 millions de streams sur Spotify. La statistique a été publiée à partir de la plateforme d’écoute et compte les flux cumulés des multiples pistes. Master KG pourrait bientôt ajouter une autre distinction à son impressionnante collection acquise, grâce à la chanson à succès mondiale.

Commençant la semaine avec de bonnes nouvelles, Master KG ajoute à son record alors que les différentes versions de sa chanson à succès Jerusalema dépassent les 100 millions de streams cumulés sur Spotify. Les fans et les abonnés ont tweeté leur soutien, disant à quel point toutes les récompenses de Master KG, étaient méritées.

«Vous avez cru en un rêve alors que personne ne l’a fait. Maintenant, votre rêve est numéro un dans l’ensemble. Je veux dire à quel point c’est génial. Vous êtes une inspiration pour nous, musiciens et producteurs de musique », a tweeté Mkh Wayne. « C’est ce que nous appelons un travail bien fait », a, pour sa part, indiqué Morare Rufus.

Le hitmaker sud-africain de Jerusalema, Master KG, n’a cessé de gagner des distinctions avec sa chanson à succès, depuis sa sortie. En effet, Jerusalema continue de faire des disques incroyables dans l’industrie musicale. La chanson devenue virale a récemment eu un remix latino, alors que Micro TDH et Greeicy ont tenu la roue de la chanson dans leur pays. C’est juste après que la star nigériane Burna Boy ait également figuré sur un remix de la chanson.

À sa sortie, Jerusalema a été certifiée Platine, avant de devenir la chanson la plus shazamée dans le monde, et bien plus encore. Master KG frappe encore fort en réalisant un nouveau record avec les différentes versions de sa chanson à succès qui dépassent un cumul de 100 millions de streams sur Spotify. « Je suis numéro un à la radio depuis un nombre incalculable de semaines avec Jerusalema. Un grand merci à toutes les stations de radio qui viennent en soutien … dans le monde entier », a déclaré Master KG, tout fier.