Jennifer Lopez chante pour Biden avec une bague de fiançailles de plus 539  millions

L’artiste latino-américaine de renommée mondiale, Jennifer Lopez, qui était l’un des invités de marques de l’investiture du nouveau Président des États-Unis Joe Biden, ce mercredi, a été vue avec une bague de fiançailles d’Alex Rodriguez, d’une valeur d’un million de dollars exposée (539 millions FCFA).

Vainqueur de Donald Trump aux dernières élections, Joe Biden a prêté serment en tant que 46ème Président des États-Unis lors d’une investiture étoilée, qui comprenait l’artiste latino-américaine de renommée mondiale, Jennifer Lopez. Vêtue d’un blanc avec sa bague de fiançailles éblouissante d’un million de dollars (539 millions FCFA) d’Alex Rodriguez, J. Lo a accessoirisé de nombreuses perles, y compris des boucles d’oreilles, des bracelets et l’une des ceintures en chaîne emblématiques de la marque Chanel.

Lors de cette investiture du 46ème Président des États-Unis, à Washington, Jennifer Lopez (51 ans), a livré un mélange patriotique de « This Land Is Your Land » et « America the Beautiful » au Capitole américain. Au cours de sa prestation, Jennifer Lopez a indiqué « Justicia para todos ! » (« Justice pour tous ! ») avant de réciter les paroles de son tube de 2000 « Let’s Get Loud » sous les yeux des anciens Présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton.

Tout d’abord, c’est Lady Gaga qui a ouvert les festivités en interprétant l’hymne américain, « The Star-Spangled Banner ». Visiblement émue, la chanteuse de 34 ans portait une robe haute couture de la maison italienne Schiaparelli accessoirisée d’une broche très symbolique. Puis, c’était au tour de Jennifer Lopez de prendre le micro et de chanter « This land is your land », une chanson américaine folk emblématique, écrite en 1940 par Woody Guthrie.

À la veille de l’investiture, Jennifer Lopez s’est arrêté pour prendre un selfie avec des membres de la Garde nationale à l’extérieur du Capitole américain. « Quel honneur de passer quelques instants avec ces braves hommes et femmes », écrit-elle, avant d’ajouter : « Merci pour votre service et votre sacrifice. Je vous honore aujourd’hui et tous les jours. Demain (mercredi), je chante pour vous et tous les Américains ».