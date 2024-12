Jenifa fait ses débuts au cinéma : la sitcom culte nigériane s’offre une adaptation grand format

La première du film « Everybody Loves Jenifa », qui s’est tenue à Lagos le 8 décembre 2024, marque un nouveau tournant pour cette franchise adorée du public. Funke Akindele, créatrice et interprète du personnage emblématique de Jenifa, adapte sa célèbre série télévisée pour le grand écran.

La soirée « Lagos After Party » a rassemblé le tout-Nollywood pour célébrer cette première adaptation cinématographique de la série à succès. Funke Akindele, resplendissante dans une robe brodée de perles mêlant tradition et modernité, a sublimé cet événement. Les célébrités présentes ont rivalisé d’élégance, arborant des tenues spectaculaires qui témoignent du prestige et de l’importance acquis par la franchise « Jenifa ».

Un héritage culturel et social puissant

Depuis son lancement, « Jenifa’s Diary » a révolutionné le paysage télévisuel nigérian. Le personnage de Jenifa, une jeune femme ambitieuse partie de vendeuse de beignets pour devenir femme d’affaires accomplie, est devenu une véritable icône populaire. Ce parcours et son actrice Funke Akindele sont devenus des modèles pour une génération de Nigérians en quête d’émancipation sociale et économique.

L’impact de la série dépasse le cadre du divertissement. Les expressions et le style linguistique uniques de Jenifa sont entrés dans le langage courant de la jeunesse nigériane. En outre, la mode des personnages influence les tendances vestimentaires, tandis que les thématiques abordées — telles que l’éducation, l’émancipation et le succès — alimentent les débats sociaux et culturels.

Un rayonnement international pour Nollywood

Diffusée dans plusieurs pays africains et accessible via des plateformes de streaming internationales, la franchise « Jenifa » s’est imposée comme une ambassadrice de la créativité nigériane. Cette adaptation cinématographique marque une nouvelle étape dans sa conquête d’un public mondial, tout en démontrant la maturité croissante de l’industrie audiovisuelle nigériane.

Le passage de Jenifa au grand écran reflète l’évolution du divertissement africain contemporain. Tout en conservant l’essence comique et sociale qui a fait le succès de la série, le film propose une expérience cinématographique ambitieuse et immersive. La présence massive des célébrités à la première et l’engouement médiatique témoignent des grandes attentes suscitées par cette sortie.